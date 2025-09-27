Специалистов для аграрного сектора Кыргызстана помогут готовить вузы России. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По данным пресс-службы ведомства, заключены соглашения с российскими аграрными университетами, а также с лицеями и колледжами КР для подготовки специалистов в агропромышленном комплексе.

Документы предусматривают сотрудничество в агрономическом, зоотехническом, ветеринарном и биотехнологическом секторах.

Договоренности достигнуты с:

Евразийской организацией сотрудничества;

Брянским аграрным университетом;

Уральским аграрным университетом;

Красноярским аграрным университетом;

Томским архитектурно-строительным университетом;

Омским аграрным университетом.

Партнерство предполагает обмен опытом, стажировки и совместные образовательные программы, которые помогут укрепить кадровый потенциал аграрного сектора Кыргызстана.