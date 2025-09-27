Специалистов для аграрного сектора Кыргызстана помогут готовить вузы России. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
По данным пресс-службы ведомства, заключены соглашения с российскими аграрными университетами, а также с лицеями и колледжами КР для подготовки специалистов в агропромышленном комплексе.
Документы предусматривают сотрудничество в агрономическом, зоотехническом, ветеринарном и биотехнологическом секторах.
Договоренности достигнуты с:
- Евразийской организацией сотрудничества;
- Брянским аграрным университетом;
- Уральским аграрным университетом;
- Красноярским аграрным университетом;
- Томским архитектурно-строительным университетом;
- Омским аграрным университетом.
Партнерство предполагает обмен опытом, стажировки и совместные образовательные программы, которые помогут укрепить кадровый потенциал аграрного сектора Кыргызстана.