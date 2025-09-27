09:23
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Общество

Специалистов для аграрного сектора Кыргызстана помогут готовить вузы России

Специалистов для аграрного сектора Кыргызстана помогут готовить вузы России. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По данным пресс-службы ведомства, заключены соглашения с российскими аграрными университетами, а также с лицеями и колледжами КР для подготовки специалистов в агропромышленном комплексе.

Документы предусматривают сотрудничество в агрономическом, зоотехническом, ветеринарном и биотехнологическом секторах.

Договоренности достигнуты с:

  • Евразийской организацией сотрудничества;
  • Брянским аграрным университетом;
  • Уральским аграрным университетом;
  • Красноярским аграрным университетом;
  • Томским архитектурно-строительным университетом;
  • Омским аграрным университетом.

Партнерство предполагает обмен опытом, стажировки и совместные образовательные программы, которые помогут укрепить кадровый потенциал аграрного сектора Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345086/
просмотров: 73
Версия для печати
Материалы по теме
Студенты стран Центральной Азии выбирают вуз РФ из-за успешного трудоустройства
Кыргызстанцам презентуют российские вузы, в которые могут поступить желающие
Выставка вузов «Образование в России — 2024-2025» пройдет в Кыргызстане
Российский государственный социальный университет откроет свой филиал в Бишкеке
Иностранные абитуриенты могут поступить в российские вузы онлайн
Популярные новости
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев
Памятник Нузупу минбашы: об&nbsp;ошибках, исторической роли героя и&nbsp;самом монументе Памятник Нузупу минбашы: об ошибках, исторической роли героя и самом монументе
Бизнес
Узбекистан активно вносит вклад в&nbsp;глобальное движение за&nbsp;здоровье детей Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
Дефицит и&nbsp;рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;РФ: на&nbsp;АЗС начали ограничивать продажу Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
27 сентября, суббота
09:16
Специалистов для аграрного сектора Кыргызстана помогут готовить вузы России Специалистов для аграрного сектора Кыргызстана помогут...
09:00
Температурные рекорды. Самым теплым 27 сентября в Бишкеке было в 2019 году
08:45
Молодых учителей обещают обеспечить жильем от ГИК с нулевой процентной ставкой
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
26 сентября, пятница
23:36
Google объявила о создании Android-ноутбуков
22:47
Будет ли Израиль участвовать в конкурсе «Евровидение-2026», решит голосование
22:24
Бюджет и 12-летнее образование. В кабмине Кыргызстана прошло очередное заседание
22:03
Мэрия Бишкека ремонтирует геронтологический центр «Ардагер»
21:48
Центробанк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж