Кыргызстанцам презентуют российские вузы, в которые могут поступить желающие

Кыргызстанцам презентовали российские узы, в которые могут поступить желающие. Об этом сообщается в Telegram-канале «Русского дома».

Уточняется, что российские вузы принимают участие в международной выставке евразийского образования. Масштабное мероприятие объединяет ведущие отечественные университеты включая МГИМО, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы и другие, а также вузы Казахстана и Кыргызстана.

Выставка начала работу в Оше, затем пройдет в Кызыл-Кие, Узгене и Джалал-Абаде. Школьники, студенты, их родители и педагоги из Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей могут лично задать вопросы представителям вузов и получить консультации по профориентации.