В Канте иностранца сняли на видео за необычный поступок у мемориала ВОВ

В городе Канте блогер Анвар Яхизов запечатлел на видео иностранца, который привлек внимание прохожих своим поступком. Мужчина снял рубашку и начал вытирать ею монумент, посвященный героям Великой Отечественной войны.

Видео быстро разошлось по соцсетям и вызвало обсуждения. Одни пользователи посчитали поведение иностранца проявлением уважения и заботы о памяти, другие — сочли его поступок странным и неуместным.

Сам блогер отметил, что случай стал неожиданным даже для очевидцев, но при этом привнес «человеческое» отношение к памятнику.

Мемориал в Канте традиционно является местом возложения цветов и проведения памятных мероприятий ко Дню Победы.