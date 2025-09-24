Приостановлены незаконные строительные работы туристического центра в Кара-Суу

Департамент государственного архитектурно-строительного контроля при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства проводит проверки строительных объектов в Кара-Суу.

В ходе мероприятия проверен туристический центр отдыха, возводимый в селе Талдык Кара-Суйского района. Установлено, что объект не зарегистрирован в государственном реестре. Строительные работы осуществляло ОсОО «Барселона групп».

В результате на основании Кодекса о нарушениях предприятию наложен штраф в размере 200 тысяч сомов, вынесено письменное предписание. Строительство приостановлено.

Департамент продолжает оперативно реагировать на подобные нарушения с целью обеспечения законности в строительной отрасли.