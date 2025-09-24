В части Бишкека 30 сентября отключат подачу питьевой воды

В Бишкеке 30 сентября отключат подачу питьевой воды с 9.00 до 15.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Район отключения:

улица Панфилова, проспект Манаса, улица Фрунзе — линия железной дороги.

Отключение связано с ремонтными работами на водозаборе «Тоголок Молдо» и городских водопроводных сетях.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.