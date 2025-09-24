13:45
Общество

Нехватка кадров в системе здравоохранения Кыргызстана превышает 45 процентов

Кадры — одна из самых основных проблем, сказал сегодня на заседании Жогорку Кенеша первый заместитель министра здравоохранения Манас Токтомуратов.

По его словам, нехватка кадров в системе здравоохранения на сегодня превышает 45 процентов.

«Причины — низкая заработная плата, нехватка оборудования и отсутствие условий в больницах. Для привлечения кадров мы сейчас работаем над повышением зарплаты. На следующий год предусмотрено увеличение на 50 процентов, далее рассматривается поэтапное повышение. Все связано с финансовыми возможностями. Работаем над введением социального пакета», — сказал замминистра.

Ранее министр здравоохранения Эркин Чечейбаев говорил, что по республике не хватает 6 тысяч 338 врачей и 7 тысяч 880 специалистов среднего медперсонала.

