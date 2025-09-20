15:47
Общество

Добрые новости недели: от медалей в спорте до спасения котенка

Подводим итоги недели добрыми новостями. В мире ежедневно происходит множество различных происшествий, трагических ситуаций и шокирующих событий, от которых лента превращается в сводку негатива. 

Редакция 24.kg подготовила подборку хороших событий, которые послужат напоминанием, что не стоит забывать и о радостных моментах, победах и человеческой доброте.

1

На день рождения девушки-улакчи из Орловки устроили скачки

В понедельник в Орловке Чуйской области день рождения девушки-улакчи Раисы превратился в настоящее событие для всего села и социальных сетей. Молодая всадница, которая играет в кок-бору — традиционную игру, где обычно соревнуются мужчины, — стала героиней трогательного праздника. 

Односельчане устроили в ее честь скачки, а главным подарком стало новое седло для коня. На видео, разошедшемся по соцсетям, видно, как Раиса принимает подарок в окружении друзей и соратников. Атмосфера живая и искренняя: аплодисменты, крики поддержки, улыбки.

2

Спасение котенка 

Во вторник в Бишкеке сотрудник патрульной милиции спас котенка, упавшего в водосток. По словам свидетелей, они заметили, как на улице милиционер поднял решетку и пытался что-то вытащить. Оказалось, что он услышал жалобное мяуканье котенка и пытался помочь. Животное зацепилось за провод и не могло выбраться самостоятельно. Через некоторое время сотруднику УПСМ удалось вытащить котенка из люка. 

3

Кыргызстанка Нурзат Нуртаева завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе

Кыргызстанка Нурзат Нуртаева завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе в Загребе (Хорватия). В схватке за третье место отечественная спортсменка была сильнее Паулин Лекарпентер из Франции и победила со счетом 5:0.

4

Кыргызстанка Айпери Медет кызы завоевала серебро чемпионата мира по борьбе

Айпери Медет кызы завоевала серебряную медаль чемпионата мира по спортивной борьбе в Хорватии. В финале в весовой категории до 76 килограммов кыргызстанка уступила Генесис Росангеле Валдез (Эквадор) — 2:4. Ранее Айпери Медет кызы победила представительниц Турции, США и Украины.

6

Айсулуу Тыныбекова объявила о возвращении в большой спорт

Чемпионка мира по борьбе и призер Олимпийских игр Айсулуу Тыныбекова заявила, что готова вернуться в большой спорт. Спортсменка подчеркнула, что соскучилась по ковру и планирует возобновить выступления уже в следующем году.

«Всем болельщикам борьбы хочу сказать: да, я очень хочу вернуться. Иншаллах, со следующего года начну понемногу. Муж меня полностью поддерживает, он связан с борьбой, и именно благодаря спорту мы познакомились», — сказала спортсменка.

7

Кыргызстанец выиграл в экстремальной велогонке по горам Дагестана

Кыргызстанский ультрамарафонец Влад Подофедов выиграл российскую байкпакинговую гонку в Дагестане. На гонке «Дагестан: Перевальный взлет» он преодолел 460 километров с набором высоты около 14 тысяч метров за 52 часа 22 минуты.

8

Бишкекские параармрестлеры стали победителями на чемпионате мира в Болгарии

С 10 по 23 сентября в Албене (Болгария) проходит 27-й Чемпионат мира по параармрестлингу — одно из ключевых событий в международном спортивном календаре.

Исторического успеха для КР добился Бекбоосун Токтосун уулу, завоевавший золото (левая рука) в весовой категории до 60 килограммов среди взрослых спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Еще одну награду для сборной принес Камчыбек уулу Эрлан, который стал бронзовым призером (левая рука) в категории до 60 килограммов среди спортсменов с нарушением слуха.

 

9

Фильм «Кара Кызыл Сары» заявлен на премию «Оскар»

Полнометражный фильм режиссера Актана Арыма Кубата «Кара Кызыл Сары» выбран для официального представления страны в борьбе за премию Американской киноакадемии «Оскар» в категории Best International Feature Film («Лучший международный художественный фильм»).

 

10

В Оше для 100 дворников устроили обед в ресторане и подарили термобелье

Об этом сообщила на своей странице в соцсетях организатор акции Бегайым Аширбаева.

«Мы всей командой пригласили в ресторан наших 100 дедушек и бабушек, которые ежедневно поддерживают чистоту города. Они встают с рассветом, работают и в холод, и в жару, приводят в порядок наши улицы. Но их труд многие даже не замечают», — написала она.

Многие присутствующие были растроганы вниманием и не могли сдержать слез. Всем участникам акции подарили термобелье, которое будет их согревать в холодные дни работы. 

