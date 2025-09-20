Добрые новости недели: от медалей в спорте до спасения котенка

Подводим итоги недели добрыми новостями. В мире ежедневно происходит множество различных происшествий, трагических ситуаций и шокирующих событий, от которых лента превращается в сводку негатива.
Редакция 24.kg подготовила подборку хороших событий, которые послужат напоминанием, что не стоит забывать и о радостных моментах, победах и человеческой доброте.
На день рождения девушки-улакчи из Орловки устроили скачки
В понедельник в Орловке Чуйской области день рождения девушки-улакчи Раисы превратился в настоящее событие для всего села и социальных сетей. Молодая всадница, которая играет в кок-бору — традиционную игру, где обычно соревнуются мужчины, — стала героиней трогательного праздника.
Односельчане устроили в ее честь скачки, а главным подарком стало новое седло для коня. На видео, разошедшемся по соцсетям, видно, как Раиса принимает подарок в окружении друзей и соратников. Атмосфера живая и искренняя: аплодисменты, крики поддержки, улыбки.
Спасение котенка
Во вторник в Бишкеке сотрудник патрульной милиции спас котенка, упавшего в водосток. По словам свидетелей, они заметили, как на улице милиционер поднял решетку и пытался что-то вытащить. Оказалось, что он услышал жалобное мяуканье котенка и пытался помочь. Животное зацепилось за провод и не могло выбраться самостоятельно. Через некоторое время сотруднику УПСМ удалось вытащить котенка из люка.
Кыргызстанка Нурзат Нуртаева завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе
Кыргызстанка Нурзат Нуртаева завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе в Загребе (Хорватия). В схватке за третье место отечественная спортсменка была сильнее Паулин Лекарпентер из Франции и победила со счетом 5:0.
Кыргызстанка Айпери Медет кызы завоевала серебро чемпионата мира по борьбе
Айпери Медет кызы завоевала серебряную медаль чемпионата мира по спортивной борьбе в Хорватии. В финале в весовой категории до 76 килограммов кыргызстанка уступила Генесис Росангеле Валдез (Эквадор) — 2:4. Ранее Айпери Медет кызы победила представительниц Турции, США и Украины.
Айсулуу Тыныбекова объявила о возвращении в большой спорт
Чемпионка мира по борьбе и призер Олимпийских игр Айсулуу Тыныбекова заявила, что готова вернуться в большой спорт. Спортсменка подчеркнула, что соскучилась по ковру и планирует возобновить выступления уже в следующем году.
«Всем болельщикам борьбы хочу сказать: да, я очень хочу вернуться. Иншаллах, со следующего года начну понемногу. Муж меня полностью поддерживает, он связан с борьбой, и именно благодаря спорту мы познакомились», — сказала спортсменка.
Кыргызстанец выиграл в экстремальной велогонке по горам Дагестана
Кыргызстанский ультрамарафонец Влад Подофедов выиграл российскую байкпакинговую гонку в Дагестане. На гонке «Дагестан: Перевальный взлет» он преодолел 460 километров с набором высоты около 14 тысяч метров за 52 часа 22 минуты.
Бишкекские параармрестлеры стали победителями на чемпионате мира в Болгарии
С 10 по 23 сентября в Албене (Болгария) проходит 27-й Чемпионат мира по параармрестлингу — одно из ключевых событий в международном спортивном календаре.
Исторического успеха для КР добился Бекбоосун Токтосун уулу, завоевавший золото (левая рука) в весовой категории до 60 килограммов среди взрослых спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Еще одну награду для сборной принес Камчыбек уулу Эрлан, который стал бронзовым призером (левая рука) в категории до 60 килограммов среди спортсменов с нарушением слуха.
Фильм «Кара Кызыл Сары» заявлен на премию «Оскар»
Полнометражный фильм режиссера Актана Арыма Кубата «Кара Кызыл Сары» выбран для официального представления страны в борьбе за премию Американской киноакадемии «Оскар» в категории Best International Feature Film («Лучший международный художественный фильм»).
В Оше для 100 дворников устроили обед в ресторане и подарили термобелье
Об этом сообщила на своей странице в соцсетях организатор акции Бегайым Аширбаева.
«Мы всей командой пригласили в ресторан наших 100 дедушек и бабушек, которые ежедневно поддерживают чистоту города. Они встают с рассветом, работают и в холод, и в жару, приводят в порядок наши улицы. Но их труд многие даже не замечают», — написала она.
Многие присутствующие были растроганы вниманием и не могли сдержать слез. Всем участникам акции подарили термобелье, которое будет их согревать в холодные дни работы.