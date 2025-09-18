15:07
Общество

Фильм «Кара Кызыл Сары» заявлен на премию «Оскар»

Фото оскаровского комитета Кыргызстана

Полнометражный фильм режиссера Актана Арыма Кубата «Кара Кызыл Сары» выбран для официального представления страны в борьбе за премию Американской киноакадемии «Оскар» в категории Best International Feature Film («Лучший международный художественный фильм»). Об этом сообщил оскаровский комитет Кыргызстана.

Ежегодно страны мира выдвигают по одной картине, отражающей культурное и художественное наследие национального кинематографа в категории «Лучший международный художественный фильм». Номинация существует с 1956 года и считается одной из самых престижных и конкурентных в мировой киноиндустрии.

Уже 26 марта 2026 года состоится 96-я церемония вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе.

Участие в оскаровской гонке открывает новые перспективы для кыргызского кино, продолжая традицию международных достижений на крупнейших мировых фестивалях.

Фильм «Кара Кызыл Сары» уже получил международное признание: 21 июня 2025 года картина завоевала главный приз — «За лучший полнометражный фильм» в основной программе Шанхайского международного кинофестиваля.

Фильм из Кыргызстана удостоен главной награды Шанхайского кинофестиваля

Картина рассказывает историю ткачихи Турдугуль из Баткена, которая единственная в деревне умеет делать ковры. Жители просят ее об услугах по разным событиям: к похоронам, на свадьбу или просто на удачу. Фильм повествует не только об уникальном ремесле, но и о разных судьбах человека, о выборе и любви. Актану Арыму Кубату удалось совместить в одной киноленте уникальное мастерство, сказочную природу Кыргызстана и жизни людей.

Над фильмом работали:

  • авторы сценария: Топчугул Шайдуллаева, Актан Арым Кубат;
  • оператор-постановщик: Талант Акынбеков;
  • художник-постановщик: Орозбай Абсаттаров;
  • звукорежиссер: Марс Тугелов;
  • монтажер: Евгений Крохмаленко;
  • композитор: Баласагын Мусаев

В главных ролях: Наргиза Маматкулова, Айгул Бусурманкулова, Мирлан Абдыкалыков.

На главной — кадр из фильма «Кара Кызыл Сары» .

