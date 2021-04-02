В Турции кошка принесла больного котенка в клинику. Видео умилило пользователей

Врачи в одной из больниц Измира в Турции подкармливали бездомную кошку, пишет издание The Daily Mail. Она никогда не заходила внутрь клиники, но однажды животное притащило котенка прямо в медицинское учреждение и начало громко мяукать. Оказалось, что кошка пришла не просто так, котенок был болен.

Медики осмотрели малыша и выяснили, что у него глазная инфекция. Они проконсультировались с ветеринарами, как лечить животное. На улице они нашли еще одного котенка с такой же проблемой. Врачи прокапали глаза котятам, и теперь они чувствуют себя хорошо.

Stray mother cat takes her sick babies to a local veterinary clinic in Turkey. The feline and her kittens were placed in adoption after the completion of their treatment pic.twitter.com/da7Uuj7kTl — Reuters (@Reuters) March 31, 2021

«Когда мы начали принимать пациентов утром, она пришла со своим котенком. Она просила о помощи, долго мяукала. Мы были в шоке. При осмотре мы увидели, что котенок не может открыть глаза из-за инфекции. Мы проконсультировались с ветеринарами и дали рекомендованные лекарства», — рассказал один из врачей, который спасал котят.

Он отметил, что когда питомцы открыли глаза, то весь персонал пришел в восторг.

