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Общество

В Турции кошка принесла больного котенка в клинику. Видео умилило пользователей

Врачи в одной из больниц Измира в Турции подкармливали бездомную кошку, пишет издание The Daily Mail. Она никогда не заходила внутрь клиники, но однажды животное притащило котенка прямо в медицинское учреждение и начало громко мяукать. Оказалось, что кошка пришла не просто так, котенок был болен.

Медики осмотрели малыша и выяснили, что у него глазная инфекция. Они проконсультировались с ветеринарами, как лечить животное. На улице они нашли еще одного котенка с такой же проблемой. Врачи прокапали глаза котятам, и теперь они чувствуют себя хорошо.

«Когда мы начали принимать пациентов утром, она пришла со своим котенком. Она просила о помощи, долго мяукала. Мы были в шоке. При осмотре мы увидели, что котенок не может открыть глаза из-за инфекции. Мы проконсультировались с ветеринарами и дали рекомендованные лекарства», — рассказал один из врачей, который спасал котят.

Он отметил, что когда питомцы открыли глаза, то весь персонал пришел в восторг.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188582/
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