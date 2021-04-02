В Турции кошка принесла больного котенка в клинику. Видео умилило пользователей

Врачи в одной из больниц Измира в Турции подкармливали бездомную кошку, пишет издание The Daily Mail. Она никогда не заходила внутрь клиники, но однажды животное притащило котенка прямо в медицинское учреждение и начало громко мяукать. Оказалось, что кошка пришла не просто так, котенок был болен.
Медики осмотрели малыша и выяснили, что у него глазная инфекция. Они проконсультировались с ветеринарами, как лечить животное. На улице они нашли еще одного котенка с такой же проблемой. Врачи прокапали глаза котятам, и теперь они чувствуют себя хорошо.
«Когда мы начали принимать пациентов утром, она пришла со своим котенком. Она просила о помощи, долго мяукала. Мы были в шоке. При осмотре мы увидели, что котенок не может открыть глаза из-за инфекции. Мы проконсультировались с ветеринарами и дали рекомендованные лекарства», — рассказал один из врачей, который спасал котят.
Он отметил, что когда питомцы открыли глаза, то весь персонал пришел в восторг.