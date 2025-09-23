В Кыргызстане объявлен конкурс на поставку вакцин для хаджа

Духовное управление мусульман Кыргызстана объявило конкурс на поставку вакцин против гриппа и менингита для паломников, выезжающих в хадж в 2026 году.

Согласно условиям, препараты должны соответствовать международным требованиям и быть зарегистрированными в Министерстве здравоохранения КР. Вакцины должны иметь подтверждение Всемирной организации здравоохранения и одобрение Саудовской Аравии, а также храниться и транспортироваться с соблюдением температурного режима.

Участие в конкурсе могут принять компании, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и опыт работы по аналогичным контрактам. Документы от потенциальных поставщиков принимаются до 20 октября, сам конкурс пройдет 22 октября в Бишкеке.