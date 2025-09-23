Кабмин утвердил проект льготного кредита для развития дошкольного образования

Кабинет министров Кыргызстана утвердил проект «Льготный кредит — 2» для развития дошкольного образования.
Его цель — решить проблему нехватки мест в детских садах и увеличить охват детей дошкольным обучением.
На реализацию проекта из республиканского бюджета выделено 8,39 миллиона сомов для субсидирования процентных ставок «Элдик Банка» и «Айыл Банка». В дальнейшем финансирование будет предусмотрено и в плановых бюджетах.
Министерство просвещения совместно с банками будет проводить мониторинг эффективности проекта и ежегодно до 1 июля отчитываться в администрацию президента.
Документ вступает в силу через десять дней.