Фото из интернета. Кабмин утвердил проект льготного кредита для развития дошкольного образования

Кабинет министров Кыргызстана утвердил проект «Льготный кредит — 2» для развития дошкольного образования.

Его цель — решить проблему нехватки мест в детских садах и увеличить охват детей дошкольным обучением.

На реализацию проекта из республиканского бюджета выделено 8,39 миллиона сомов для субсидирования процентных ставок «Элдик Банка» и «Айыл Банка». В дальнейшем финансирование будет предусмотрено и в плановых бюджетах.

Министерство просвещения совместно с банками будет проводить мониторинг эффективности проекта и ежегодно до 1 июля отчитываться в администрацию президента.

Документ вступает в силу через десять дней.