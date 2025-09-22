19:33
Общество

Муфтият объявил конкурс на пошив формы для паломников хаджа-2026

Фото ДУМК. Муфтият объявил конкурс на пошив формы для паломников хаджа-2026

Духовное управление мусульман Кыргызстана объявило конкурс среди швейных предприятий на изготовление жилетов и сумок для паломников хаджа-2026.

Как сообщили в муфтияте, участники должны подать заявление на имя председателя Республиканского штаба по организации хаджа, представить копии учредительных документов, лицензии или патента, подтверждение безубыточной деятельности за последние три года, справку МВД об отсутствии судимости за экономические преступления, а также документы об отсутствии налоговой задолженности.

Кроме того, необходимо предоставить образцы жилетов для паломников и членов штаба, а также сумок (рюкзаков) для вещей паломников.

Документы принимают с 22 сентября по 20 октября до 17.00 по адресу: город Бишкек, проспект Жибек Жолу, 264/3.

Конкурс состоится 22 октября в 10.00.
