Общество

Анализ: жители Бишкека чаще передвигаются на личном транспорте

Фото мэрии Бишкека. Анализ: жители Бишкека чаще передвигаются на личном транспорте

Для разработки транспортного раздела Генерального плана Бишкека проводится социологический опрос, посвященный транспортному поведению горожан и жителей пригородов. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Согласно данным исследования, наибольшей популярностью пользуется индивидуальный транспорт — личные автомобили или такси. Такой вариант выбрали 41 процент респондентов.

Общественным транспортом в столице пользуются 38 процентов опрошенных. Еще 21 процент предпочитает передвигаться пешком, а также использовать велосипед или самокат.

Опрос показал и основные маршруты жителей. Самое популярное направление — центр города, куда направляется большинство поездок по рабочим и другим целям. Второе место по значимости занимает территория Ленинского района.

Отмечается, что именно жители Ленинского и Октябрьского районов совершают больше всего выездов в другие части города. Это указывает на дисбаланс между местами проживания и точками притяжения населения — рабочими местами, учебными заведениями и объектами досуга.

Полученные данные будут использованы для проектирования эффективной и сбалансированной транспортной системы Бишкека, а также для улучшения качества транспортного обслуживания населения.
