В Бишкеке 21 сентября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +27 градусов.

Отключение света, газа, воды

19-24 сентября — район, ограниченный улицей Фучика, БЧК, рекой Ала-Арчой, улицами Московской, Кулиева, Боконбаева, проспектом Дэн Сяопина, улицей Джамгерчинова, железной дорогой, улицами Садыгалиева, Алыкулова, Лумумбы, Профсоюзной.

У кого намечается той

Кадырбек Букуев

Родился 21 сентября 1967 года. Исполнительный директор Агентства по защите депозитов КР.

Балбак Тулобаев

Родился 21 сентября 1972 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Айчурок Назаралиева

Родилась 21 сентября 1975 года. Заместитель омбудсмена КР.

Памятные даты

Международный день мира

В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот день, установила его празднование в третий вторник сентября и посвятила его ознаменованию и укреплению идеалов мира как внутри государств и народов, так и между ними.

Спустя 20 лет Генассамблея единогласно приняла резолюцию 55/282, в которой постановила, что с 2002-го Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.



ООН предлагает всем странам и народам в этот день прекращать все военные действия.

Люди, которые меняли мир

Родилась народная артистка Киргизской ССР Джамал Сейдакматова

Фото limon.kg. Джамал Сейдакматова

Родилась 21 сентября 1939 года в селе Темир Иссык-Кульской области. Кыргызская и советская актриса театра и кино. Лауреат Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова.

С 1957-го выступала на сцене Кыргызского драматического театра в Бишкеке (ныне Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова). Одна из ведущих артистов кыргызской сцены 1970-х годов.

В кино снималась на студии «Кыргызфильм» с 1958-го (Зиягуль в фильме «Далеко в горах»).

Снялась в таких фильмах, как «Девушка Тянь-Шаня», «Выстрел на перевале Караш», «Поклонись огню», «Водопад», «Золотая осень», «Потомок белого барса», «Волны умирают на берегу», «Курманджан датка» и других.

В декабре 1990 года основала первый в Кыргызстане частный театр «Тунгуч».

Умерла 16 февраля 2021-го.

Куда сходить