Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс снимутся в фильме Мартина Скорсезе

Мартин Скорсезе снимет Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс в фильме What Happens at Night («Что случилось ночью»). Об этом сообщило Variety.

Оскароносный режиссер Мартин Скорсезе экранизирует роман – призрачную историю Питера Кэмерона What Happens at Night с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях.

Сообщается, что Apple Original Films уже ведет переговоры о финансировании и производстве картины совместно со Studiocanal. Последняя приобрела права на экранизацию романа в 2023 году, при этом Мартин Скорсезе выступит продюсером, а сценарий адаптирует номинант на «Оскар» Патрик Марбер («Скандальный дневник»).

Как отмечают в издании, добавление в актерский состав оскароносных Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс только усиливает статус проекта как «высшей лиги» Голливуда.