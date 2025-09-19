Тепло и забота: 100 дворников в Оше угостили обедом и подарили термобелье

В Оше для 100 дворников устроили обед в ресторане и подарили термобелье. Об этом сообщила на своей странице в соцсетях организатор акции Бегайым Аширбаева.

«Мы всей командой пригласили в ресторан наших 100 дедушек и бабушек, которые ежедневно поддерживают чистоту города. Они встают с рассветом, работают и в холод, и в жару, приводят в порядок наши улицы. Но их труд многие даже не замечают», — написала она.

Многие присутствующие были растроганы вниманием и не могли сдержать слез. Всем участникам акции подарили термобелье, которое будет их согревать в холодные дни работы.

«И снова убедилась: для того чтобы делать добро, не нужны большие деньги. Иногда достаточно просто внимания и заботы. Я занимаюсь благотворительностью уже 6 лет и всегда чувствую одно — если делаешь добро, оно обязательно возвращается», — сказала Бегайым Аширбаева.