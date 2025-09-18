Ремонт дорог. В Бишкеке укладка асфальта продолжится до конца октября

В 2025 году на капремонт и строительство дорог и мостов в Бишкеке заложили более 5 миллиардов сомов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил замдиректора столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Абдыжапаркул Жанболотов.

По его словам, все асфальтобетонные работы на начатых улицах поручено завершить до конца октября.

«При наступлении температуры ниже 5 градусов по ГОСТу не положено укладывать асфальт, а бетонные и земляные работы будем продолжать до зимы», — сказал Абдыжапаркул Жанболотов.

Отметим, что в последние дни город накрыл транспортный коллапс. Онлайн-сервисы фиксируют загруженность на уровне 9 баллов из 10 возможных. На это влияет в том числе и продолжающийся ремонт дорог.