19 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

9.30-17.30 — микрорайоны «Тунгуч», дома № 16, 40, 25/1, «Кок-Жар», дом № 3;

9.30-18.00 — отрезки улиц Фирсова, Элебесова, переулки Памирский, Новостроевский, Енисейский, Аральский;

9.00-17.00 — отрезки улицы Пишпекской, проспекта Дэн Сяопина, улиц Казакова, Абдраева, Средней, Жамгырчинова, Кумарыкской, Дмитрова, Кенсуйской, Литвинова, переулки Чугуевский, Монгольский, отрезки улиц Панфилова, Горького, Чехова, Ашхабадской, села Достук (улицы 4-я линия, 5-я линия), Нижняя Ала-Арча (улицы Школьная, Новая), Озерное (улицы Аулская, Лесхозная, Зеленая, Фрунзе, Молодежная, Балыкчи, Центральная, Шоссейная, Новая, Заводская, Пруд, Школьная, Спутник, Бирдик, Ершебулова, Кыял), жилмассив «Салкын» (улицы Восточная, Ниет, Рахат, Водокачка, Балыкчи, поликлиника);

9.00-12.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Термечикова, Шералиева);

9.00-16.00 — микрорайон «Джал-29», дом № 39/1, отрезки переулков Минбулакского, Алтайского, улиц Тоголока Молдо, Васильева, улица Месароша, дом № 97;

13.00-17.00 — отрезки проспекта Чингиза Айтматова, Южной магистрали.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Тянь-Шаньская, Северная, Ошская, Родниковая, Узгенская, Боконбаева, Нарынская, микрорайон «Учкун», улица Манас), Берлик (улицы Школьная, Почтовая, Парковая, Молодежная, Фабричная, Участок, Израилова, Жумалы), Кок-Жар (улицы Матыева, Сыргака, Бишкекская, Нурманбетова, Кыял, Табылды, Уметалиева, Полевая, Майрам, Арпачиева, Алымбаева, Алапаева, Ак-Кайын), жилмассив «Торт-Гуль» (улицы Шабдана Баатыра, Апышева, лагерь Колбаева, улицы Кийизбаева, Кумушалиева, контуры № 198, 232, пионерский лагерь, улица Салкын, Мехлесхоз), села Байтик (улица Раимбекова), Кой-Таш;

13.00-17.00 — «Военный городок» (улица Фрунзе);

Жайылский РЭС

9.00-16.00 — села Новониколаевка (улицы Энгельса, Западная, Ленина, Центральная, Зеленая, Советская, Школьная, Свердлова, Пушкина, Луговая, Пионерская, Крупской, Юбилейная, Первомайская), Ак-Башат, Арал, Айдарбек, Суусамыр;

9.00-15.30 — село Алексеевка (улицы Фрунзе, Панфилова, Суворова, Жукова);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Шабдан, Кичи-Кемин (улица Бектенова), Жол-Булак;

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Интернациональное, Боз-Бармак, Жарбаш, Чон-Далы, Милянфан (улицы Речная, Ленина, Молодежная, Маслянова, Арли Есеза);

10.00-14.00 — село Туз (школа, детский сад);

13.00-17.00 — село Бердик (улица Юбилейная);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Сретенка (улицы Крупской, Новая, Центральная, Токтогула, кошары), Садовое (улица Степная);

9.00-18.00 — села Беш-Корук (улица Токтогула), Беловодское (улицы Солнечная, Юбилейная);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Кайназарова, Восточная, Первомайская, Акимбаева, Монолит, Жетиген, Ынтымак, МТФ, Ленина, Комсомольская, Садовая, Полярная, Иссык-Кульская, Калинина, Октябрьская, Мельничная, Карагачевая, Пионерская, Труда, Фрунзе, Звездная, Достук, Мира, Интернациональная, Лесная, Ошская, Почтовая, Ленинградская, Сельская, Бригада, переулки Первомайский, Почтовый, Карагачевый, Плотина 1, 2, Сокулукское водохранилище), Национальное (улицы Ключевая 1, Московская, Садовая, Новая, Разная, кошара), имени Панфилова (улицы Линейная, Проектируемая), Романовка (улицы МТФ, Фрунзе), Гавриловка (улицы Горького, Фрунзе, Пушкина, Степная, Чекменева, Школьная, Забайкальская, Новая, Северная, Дружбы, Олимпийская, Балыкбаева, переулки Школьный, Забайкальский, садовое товарищество «Южное»), Асылбаш (улицы Кайназарова, Ноорузбая, Шамши, Кашка-Суу, Омурбека, Сураналы, Тоголок), Маловодное (улицы Украинская, Ленина, Кирова, Пролетарская, Новая, Красноармейская, Разная, Южная, Жаштык, Молодежная, тупик Пролетарский, переулки Южный, Школьный), Кара-Сакал (улицы Тоголока Молдо, Жангазиева, Осмона, Алтын-Ордо, Разная), Новопавловка (улицы Корсаковых, Луговая, Степная, Северная);

9.00-18.00 — село Кун-Туу (улицы Иманалиева, Осмоналы, Молдосан, переулок Западный);

9.30-17.00 — село Садовое (улицы Советская, Южная, Гагарина, Матросова, 50 лет Октября, Полевая, Садовая), поселок Северный (улицы Панфилова, Киргизская, Советская, Калинина, Почтовая, Пушкина, Заводская, Степная, Октябрьская);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдовар (улицы Верхняя, 15-го партсъезда), Тельман (улица Кульчоро, школа, медресе);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (улица Кирова), село Калиновка (улицы Болот Аскар, Тура Кайын);

9.00-16.00 — село Чуй (улицы Шоссейная, Мельничная);

Иссык-Атинский РЭС