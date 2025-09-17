18:40
Общество

Переломы ребер, травмы. Омбудсмен о правах военнослужащих в КР

Проводимый мониторинг воинских частей и учреждений ВС КР показывает: случаи травмирования военнослужащих в Кыргызстане не прекращаются. Об этом говорится в докладе омбудсмена «О состоянии прав и свобод человека и гражданина в 2024 году».

По его данным, в военные госпитали поступают рядовые срочной службы с различными травмами ног рук, переломами ребер, травматическими контузиями и так далее.

В докладе отмечается, что Военная прокуратура в возбуждении уголовных дел частично отказывает, в том числе в связи с отсутствием состава преступления или заявления потерпевшего.

Также уточняется, что в 2024 году в психиатрические учреждения при Минздраве КР поступили 10 военнослужащих срочной службы.

Все эти случаи имеют общие причины − стрессовые, посттравматические расстройства, депрессию и тревогу, вызванные значительными изменениями в физической и психологической среде, связанные с поступлением на военную службу.

Среди основных факторов стресса выделены: неуставные отношения, строгий командный стиль управления, ограниченность личного пространства и изменение привычного уклада жизни. Эти условия могут быть особенно тяжелыми для молодых людей, не привыкших к такому укладу жизни, что и приводит к психическим расстройствам, нервным срывам и депрессиям.

«Проведенный анализ состояния воинской дисциплины показал ненадлежащее исполнение ответственными должностными лицами воинских частей своих обязанностей по профилактике, предупреждению и недопущению случаев нарушения воинской дисциплины, которые привели к неуставным взаимоотношениям и случаям травмирования. В ходе проведенных встреч и бесед выявлены недостаточность знаний военнослужащими требований нормативных правовых актов, регулирующих порядок прохождения службы в Вооруженных силах КР», — говорится в докладе.

Министерству обороны КР рекомендовано предусмотреть в штатном расписании воинских частей и подразделений единицу психолога, а Военной прокуратуре — усилить работу по предупреждению неуставных взаимоотношений среди военнослужащих, а также проводить тщательное расследование каждого случая травмирования, увечий и происшествий, в особенности связанных с гибелью военнослужащих, согласно принципам Стамбульского протокола, с привлечением специалистов Минздрава КР.
