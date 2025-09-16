17:31
Общество

В Нарыне подорожали услуги для организаций по воде и канализации

В Нарыне повышена стоимость услуг по обеспечению питьевой водой и водоотведению для бюджетных, хозяйственных и коммерческих организаций. Соответствующее решение принято на сессии Нарынского городского кенеша и поддержано депутатами.

Теперь за кубометр воды будут платить 30 сомов, а за канализацию — 27 сомов 87 тыйынов. Для населения тарифы остались без изменений.

Как напомнили в мэрии, предыдущий рост тарифов произошел три года назад, тогда организации платили от 23 до 25 сомов.

Руководитель предприятия «Нарын суу-канал» Айбек Орозобаев отметил, что последние два года местный бюджет перестал выделять средства на охрану объектов водного хозяйства и хлорирование воды — ежегодно это обходилось в 1 миллион 850 тысяч сомов. В результате предприятие накопило задолженность перед налоговыми органами и Соцфондом в размере 4 миллонов сомов, а также возникли проблемы с выплатой заработной платы.

«Повышение тарифа позволит решить финансовые трудности, рассчитаться с долгами и повысить зарплату нашим сотрудникам», — подчеркнул Айбек Орозобаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343739/
