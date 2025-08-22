10:50
USD 87.45
EUR 101.92
RUB 1.09
Экономика

Туризм в Кыргызстане: доля в ВВП достигла 4,3 процента

Согласно данным Национального статистического комитета, в первой половине 2025 года доля туризма в валовом внутреннем продукте (ВВП) страны составила 4,3 процента. Это на 0,4 процентных пункта больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда показатель составлял 3,9 процента. Об этом сообщает департамент туризма.

По его данным, если текущая тенденция сохранится, то, по итогам 2025 года, сфера туризма впервые с 2019 года сформирует более 4 процентов ВВП Кыргызстана.

В туристической сфере страны зарегистрировано 144 тысячи хозяйствующих субъектов, что на 6 процентов больше по сравнению с предыдущим годом. Эти данные свидетельствуют о стабильном росте и развитии туристической отрасли в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/340581/
просмотров: 349
Версия для печати
Материалы по теме
Туристический потенциал Иссык-Куля презентовали в рамках тура «Мурас-2025»
Международный инклюзивный проект «Паруса духа 2025» проходит в Кыргызстане
Экономика Кыргызстана растет. В лидерах строительство и производство продуктов
Объем ВВП Кыргызстана достиг 865 миллиардов 218,7 миллиона сомов с начала года
В семи странах с крупнейшими экономиками мира долг превышает сто процентов — МВФ
Когда рост становится опасным: предупреждение для кыргызской экономики
Биограф Маргарет Тэтчер в восторге от Кыргызстана: Чарльз Мур написал статью
Туроператоры Австралии зафиксировали резкий рост интереса к Кыргызстану
Узбекистан призвали улучшить инфраструктуру четырех пансионатов на Иссык-Куле
На Иссык-Куле призывают местных жителей отказаться от незаконных поборов
Популярные новости
Казахстан призывает страны Центральной Азии справедливо распределять воду Казахстан призывает страны Центральной Азии справедливо распределять воду
ГНС напомнила о&nbsp;штрафах за&nbsp;несвоевременную подачу налоговой отчетности ГНС напомнила о штрафах за несвоевременную подачу налоговой отчетности
В&nbsp;Кыргызстане введут мораторий на&nbsp;добычу промысловых и&nbsp;особо ценных видов рыбы В Кыргызстане введут мораторий на добычу промысловых и особо ценных видов рыбы
Национальный банк предупреждает об&nbsp;очередной мошеннической схеме Национальный банк предупреждает об очередной мошеннической схеме
Бизнес
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
KOICA запускает проект по&nbsp;улучшению качества воздуха в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике
Начните учебный год с&nbsp;экономией 1500 сомов&nbsp;&mdash; подключайте &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О! Начните учебный год с экономией 1500 сомов — подключайте «Семья Премиум» от О!
MegaPay: оплата детсадов в&nbsp;пару кликов без комиссии и&nbsp;очередей MegaPay: оплата детсадов в пару кликов без комиссии и очередей
22 августа, пятница
10:39
Международный семейный слет трезвости и здоровья прошел в Кыргызстане Международный семейный слет трезвости и здоровья прошел...
10:38
Рейсы в города Раззаков и Кербен отменены
10:33
Мэр Оша обещал финансово помогать двухлетней брошенной девочке в Оше
10:23
Поддержка малого бизнеса: Минфин выдал кредиты на более, чем 9 миллиардов сомов
10:16
Новую шестиполосную дорогу хотят построить в Оше