Альпинистов могут обязать получать пермит на восхождение выше 6 тысяч метров

В Кыргызстане на общественное обсуждение вынесен проект закона «Об альпинизме». Об этом сообщили в пресс-службе Жогорку Кенеша.
По ее данным, был разработан новый законопроект, регулирующий сферу альпинизма. Документ направлен на обеспечение безопасности восхождений, защиту окружающей среды и развитие горного туризма.
Законопроект закрепляет ключевые термины:
- Альпинизм — восхождение на горные вершины с использованием специального оборудования и навыков.
- Гид-проводник — специалист с подготовкой и сертификацией, сопровождающий группы и отвечающий за безопасность.
- Инструктор — сертифицированный тренер, имеющий право обучать, готовить и сопровождать альпинистов.
- Пермит — официальное государственное разрешение на восхождение на определенные вершины.
Цели и задачи закона:
Главная цель документа — безопасность альпинистов и сохранение природы.
Среди задач:
- устойчивое развитие альпинизма;
- повышение уровня безопасности участников восхождений;
- создание инфраструктуры маршрутов и баз;
- защита окружающей среды и культурного наследия.
Государственное регулирование
Государство будет контролировать сферу альпинизма через:
- принятие нормативных актов;
- подготовку и сертификацию кадров;
- налоговую и таможенную политику;
- создание условий для инвестиций;
- сотрудничество с международными организациями и иностранными государствами.
Субъекты и объекты альпинистской деятельности
Субъекты: государственные органы, федерации, клубы, компании и частные лица, оказывающие услуги.
Объекты: маршруты, базы, тренировочные центры, инфраструктура для подготовки и восхождений.
Права и обязанности субъектов
Права:
- развивать деятельность в сфере альпинизма;
- получать государственную поддержку — субсидии, гранты, льготы;
- участвовать в разработке программ и нормативных актов;
- привлекать инвестиции в инфраструктуру.
Обязанности:
- соблюдать законодательство;
- обеспечивать безопасность маршрутов и услуг;
- заключать договоры с альпинистами;
- иметь сертификацию и лицензии;
- сотрудничать с государственными органами.
Права и обязанности альпинистов
Права:
- получать достоверную информацию о маршрутах, погоде, рисках;
- рассчитывать на медицинскую помощь и эвакуацию;
- прекратить участие в восхождении по собственному желанию;
- сопровождаться гидом или инструктором.
Обязанности:
- выполнять инструкции гидов и спасателей;
- быть физически и технически подготовленными;
- иметь страховку, покрывающую медпомощь и эвакуацию;
- сообщать о несчастных случаях;
- использовать специализированное снаряжение;
- получать пермит для восхождений выше 6 тысяч метров;
- проходить обязательные инструктажи;
- собирать и утилизировать отходы экспедиции.
Договорные отношения
- Между альпинистом и гидом/инструктором заключается договор с описанием услуг, сроков и стоимости.
- Восхождение на вершины, требующие пермита, возможно только с сертифицированным гидом.
- Условия, ущемляющие права альпиниста, признаются недействительными.
Безопасность
Безопасность альпинистов будет обеспечиваться за счет:
- строгих требований к квалификации инструкторов и гидов;
- предоставления полной информации о маршрутах и рисках;
- работы специализированных спасательных служб;
- обязательного информирования властей о ЧП;
- государственного контроля за соблюдением правил.
Страхование
- Медицинское и страхование от несчастных случаев становится обязательным.
- Полис должен покрывать лечение и эвакуацию.
- Страхование осуществляется через национальные компании, имеющие право работать в этой сфере.
Разрешения (пермиты)
- Для восхождений выше 6 тысячи метров требуется обязательный пермит.
- Альпинисты с пермитом должны пройти регистрацию в госорганах.
- Кабмин определит порядок, стоимость и список территорий, где пермит обязателен.
Международное сотрудничество
Кыргызстан намерен сотрудничать с другими странами и международными организациями в сфере альпинизма, развивая совместные программы и проекты.
Ответственность
За нарушение положений закона предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством страны.
Полная версия документа доступна на сайте Жогорку Кенеша. Инициатором законопроекта выступил депутат Эмиль Токтошев.