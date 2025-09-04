Альпинистов могут обязать получать пермит на восхождение выше 6 тысяч метров

В Кыргызстане на общественное обсуждение вынесен проект закона «Об альпинизме». Об этом сообщили в пресс-службе Жогорку Кенеша.

По ее данным, был разработан новый законопроект, регулирующий сферу альпинизма. Документ направлен на обеспечение безопасности восхождений, защиту окружающей среды и развитие горного туризма.

1 Законопроект закрепляет ключевые термины: Альпинизм — восхождение на горные вершины с использованием специального оборудования и навыков.

Гид-проводник — специалист с подготовкой и сертификацией, сопровождающий группы и отвечающий за безопасность.

Инструктор — сертифицированный тренер, имеющий право обучать, готовить и сопровождать альпинистов.

Пермит — официальное государственное разрешение на восхождение на определенные вершины.

2 Цели и задачи закона: Главная цель документа — безопасность альпинистов и сохранение природы. Среди задач: устойчивое развитие альпинизма;

повышение уровня безопасности участников восхождений;

создание инфраструктуры маршрутов и баз;

защита окружающей среды и культурного наследия.

3 Государственное регулирование Государство будет контролировать сферу альпинизма через: принятие нормативных актов;

подготовку и сертификацию кадров;

налоговую и таможенную политику;

создание условий для инвестиций;

сотрудничество с международными организациями и иностранными государствами.

4 Субъекты и объекты альпинистской деятельности Субъекты: государственные органы, федерации, клубы, компании и частные лица, оказывающие услуги. Объекты: маршруты, базы, тренировочные центры, инфраструктура для подготовки и восхождений.

5 Права и обязанности субъектов Права: развивать деятельность в сфере альпинизма;

получать государственную поддержку — субсидии, гранты, льготы;

участвовать в разработке программ и нормативных актов;

привлекать инвестиции в инфраструктуру. Обязанности: соблюдать законодательство;

обеспечивать безопасность маршрутов и услуг;

заключать договоры с альпинистами;

иметь сертификацию и лицензии;

сотрудничать с государственными органами.

6 Права и обязанности альпинистов Права: получать достоверную информацию о маршрутах, погоде, рисках;

рассчитывать на медицинскую помощь и эвакуацию;

прекратить участие в восхождении по собственному желанию;

сопровождаться гидом или инструктором. Обязанности: выполнять инструкции гидов и спасателей;

быть физически и технически подготовленными;

иметь страховку, покрывающую медпомощь и эвакуацию;

сообщать о несчастных случаях;

использовать специализированное снаряжение;

получать пермит для восхождений выше 6 тысяч метров;

проходить обязательные инструктажи;

собирать и утилизировать отходы экспедиции.

7 Договорные отношения Между альпинистом и гидом/инструктором заключается договор с описанием услуг, сроков и стоимости.

Восхождение на вершины, требующие пермита, возможно только с сертифицированным гидом.

Условия, ущемляющие права альпиниста, признаются недействительными.

8 Безопасность Безопасность альпинистов будет обеспечиваться за счет: строгих требований к квалификации инструкторов и гидов;

предоставления полной информации о маршрутах и рисках;

работы специализированных спасательных служб;

обязательного информирования властей о ЧП;

государственного контроля за соблюдением правил.

9 Страхование Медицинское и страхование от несчастных случаев становится обязательным.

Полис должен покрывать лечение и эвакуацию.

Страхование осуществляется через национальные компании, имеющие право работать в этой сфере.

10 Разрешения (пермиты) Для восхождений выше 6 тысячи метров требуется обязательный пермит.

Альпинисты с пермитом должны пройти регистрацию в госорганах.

Кабмин определит порядок, стоимость и список территорий, где пермит обязателен.

11 Международное сотрудничество Кыргызстан намерен сотрудничать с другими странами и международными организациями в сфере альпинизма, развивая совместные программы и проекты.

12 Ответственность За нарушение положений закона предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством страны.

Полная версия документа доступна на сайте Жогорку Кенеша. Инициатором законопроекта выступил депутат Эмиль Токтошев.