Альпинистов могут обязать получать пермит на восхождение выше 6 тысяч метров

В Кыргызстане на общественное обсуждение вынесен проект закона «Об альпинизме». Об этом сообщили в пресс-службе Жогорку Кенеша.

По ее данным, был разработан новый законопроект, регулирующий сферу альпинизма. Документ направлен на обеспечение безопасности восхождений, защиту окружающей среды и развитие горного туризма.

1

Законопроект закрепляет ключевые термины:

  • Альпинизм — восхождение на горные вершины с использованием специального оборудования и навыков.
  • Гид-проводник — специалист с подготовкой и сертификацией, сопровождающий группы и отвечающий за безопасность.
  • Инструктор — сертифицированный тренер, имеющий право обучать, готовить и сопровождать альпинистов.
  • Пермит — официальное государственное разрешение на восхождение на определенные вершины.
2

Цели и задачи закона:

Главная цель документа — безопасность альпинистов и сохранение природы.

Среди задач:

  • устойчивое развитие альпинизма;
  • повышение уровня безопасности участников восхождений;
  • создание инфраструктуры маршрутов и баз;
  • защита окружающей среды и культурного наследия.
3

Государственное регулирование

Государство будет контролировать сферу альпинизма через:

  • принятие нормативных актов;
  • подготовку и сертификацию кадров;
  • налоговую и таможенную политику;
  • создание условий для инвестиций;
  • сотрудничество с международными организациями и иностранными государствами.
4

Субъекты и объекты альпинистской деятельности

Субъекты: государственные органы, федерации, клубы, компании и частные лица, оказывающие услуги.

Объекты: маршруты, базы, тренировочные центры, инфраструктура для подготовки и восхождений.

5

Права и обязанности субъектов

Права:

  • развивать деятельность в сфере альпинизма;
  • получать государственную поддержку — субсидии, гранты, льготы;
  • участвовать в разработке программ и нормативных актов;
  • привлекать инвестиции в инфраструктуру.

Обязанности:

  • соблюдать законодательство;
  • обеспечивать безопасность маршрутов и услуг;
  • заключать договоры с альпинистами;
  • иметь сертификацию и лицензии;
  • сотрудничать с государственными органами.
6

Права и обязанности альпинистов

Права:

  • получать достоверную информацию о маршрутах, погоде, рисках;
  • рассчитывать на медицинскую помощь и эвакуацию;
  • прекратить участие в восхождении по собственному желанию;
  • сопровождаться гидом или инструктором.

Обязанности:

  • выполнять инструкции гидов и спасателей;
  • быть физически и технически подготовленными;
  • иметь страховку, покрывающую медпомощь и эвакуацию;
  • сообщать о несчастных случаях;
  • использовать специализированное снаряжение;
  • получать пермит для восхождений выше 6 тысяч метров;
  • проходить обязательные инструктажи;
  • собирать и утилизировать отходы экспедиции.
7

Договорные отношения

  • Между альпинистом и гидом/инструктором заключается договор с описанием услуг, сроков и стоимости.
  • Восхождение на вершины, требующие пермита, возможно только с сертифицированным гидом.
  • Условия, ущемляющие права альпиниста, признаются недействительными.
8

Безопасность

Безопасность альпинистов будет обеспечиваться за счет:

  • строгих требований к квалификации инструкторов и гидов;
  • предоставления полной информации о маршрутах и рисках;
  • работы специализированных спасательных служб;
  • обязательного информирования властей о ЧП;
  • государственного контроля за соблюдением правил.
9

Страхование

  • Медицинское и страхование от несчастных случаев становится обязательным.
  • Полис должен покрывать лечение и эвакуацию.
  • Страхование осуществляется через национальные компании, имеющие право работать в этой сфере.
10

Разрешения (пермиты)

  • Для восхождений выше 6 тысячи метров требуется обязательный пермит.
  • Альпинисты с пермитом должны пройти регистрацию в госорганах.
  • Кабмин определит порядок, стоимость и список территорий, где пермит обязателен.
11

Международное сотрудничество

Кыргызстан намерен сотрудничать с другими странами и международными организациями в сфере альпинизма, развивая совместные программы и проекты.

12

Ответственность

За нарушение положений закона предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством страны.

Полная версия документа доступна на сайте Жогорку Кенеша. Инициатором законопроекта выступил депутат Эмиль Токтошев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342182/
