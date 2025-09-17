От Баткена до Крайнего Севера: история врача, которая строит мост между странами

Мадине Закировой 32 года. Она врач-онколог, мать четверых детей, блогер — женщина, которая не боится начинать жизнь с нуля. Мадина — осетинка по отцу, татарка по матери, жена кыргыза, живущая в хантыйском поселке Междуреченском, где зимой температура может опускаться до —50 градусов. Ее история — это рассказ о том, как любовь, профессионализм и упорство побеждают стереотипы, границы и даже полярную ночь.

Любовь с ультиматумом: когда 16-летняя осетинка покорила кыргыза

В маленьком городе Кызыл-Кия Баткенской области Мадина и Элдияр встретились в школе. Ей было 16, ему 18.

«Я училась на отлично, мечтала о медицине, а он настойчивый спортсмен на черной «бэхе». При первой встрече сразу выдал: «Ты будешь моей женой!» Это был шок. Я думала: культурные различия, учеба — это невозможно», — вспоминает собеседница.

Элдияр не сдавался. Он признался в чувствах, написав на стене школы «Мадина, я тебя люблю» метровыми буквами.

Через два года пара поженилась. Фото из архива собеседницы. Мадина Закирова с мужем Элдияром

«Вся Кызыл-Кия сплетничала: «Она не выдержит кыргызские традиции, они разойдутся через год». Было страшно, интернациональные браки тогда не были в тренде, как сейчас», — признается Мадина.

Но они прорвались.

Фото из архива собеседницы. Семья Закировых

Спустя 13 лет у них четверо детей, развивающийся бизнес мужа и ее успешная карьера врача.

От +40 до —50 градусов: почему выбрала Заполярье

Жизнь в Кызыл-Кие казалась идиллией: дети, бизнес Элдияра, стабильная работа в частной клинике. Но Мадина чувствовала себя нереализованной.

«Маленький город, стабильность, но без роста», — говорит она.

Фото из архива собеседницы. Мадина с мужем и новорожденным

«Узнала о ней на сайте МИД: там были перечень документов, информация о получении гражданства и высокой зарплате для врачей. Муж поддержал: «Ты всегда меня тянула, теперь я тебя», — отметила Мадина Закирова.

Переговоры шли онлайн. Мадина заключила контракт на пять лет с Кондинской районной больницей в поселке Междуреченском.

Фото из архива собеседницы. Большая семья Закировых

«Мы ехали вслепую, не зная куда. Контраст был огромным: вместо привычных гор — тайга, вместо мягкой зимы — снег по пояс, но зато развитая инфраструктура и государственные льготы для многодетных семей.

Это не миграция, а инвестиция: мы привозим навыки, уносим опыт», — говорит собеседница, подчеркивая, что Россия решает проблему кадрового голода, а Кыргызстан получает обратно опытных специалистов.

Врач из Кыргызстана на российском севере: уважение вместо крика

Мадина — выпускница Кыргызско-Российского Славянского университета по специальности «лечебное дело» с ординатурой по онкологии. В Кыргызстане она работала в поликлиниках и частных клиниках.

«Там я сталкивалась с насмешками от «старших» профессоров и унижениями при пациентах. Главврач мог кричать: «Ты кто такая, молодая?» Было обидно до слез», — говорит собеседница.

В РФ, по ее словам, ситуация иная.

Фото из архива собеседницы. Мадина с мужем Элдияром

Она отмечает колоссальные различия в медицине: в Кыргызстане платные МРТ, КТ, химия (очень дорого, не всем по карману), тогда как в России это бесплатно по обязательному медицинскому страхованию.

«Первый год я была в шоке: пациент получает лучевую терапию от государства! Здесь не смотрят на национальность, возраст», — подчеркнула Мадина Закирова.

Фото из архива собеседницы. Мадина с мужем и одной из дочерей

«Сколько бы минусов я ни перечислила, Кыргызстан — это наше будущее, и его будущее в руках такой молодежи, как мы. Я намерена вернуться, получив опыт в России. Здесь я учусь на врача ультразвуковой диагностики, планирую освоить тонкоигольную биопсию. У меня большие планы по изменению этики и деонтологии в медицине КР», — рассказывает собеседница.

Семья в двух мирах: ислам, дзюдо и тоска по родине

Четверо детей Мадины — билингвы, свободно говорят на кыргызском и русском языках. Адаптация прошла легко: они учатся в государственной школе, посещают бесплатные кружки — дзюдо для сыновей в школе олимпийского резерва. Как многодетная семья, пользуются льготами: дважды в месяц посещают бассейн, катаются на лыжах и коньках.

В воспитании придерживаются исламских традиций.

Фото из архива собеседницы. Мадина Закирова

Контраст воспитания: осетинская строгость и кыргызское гостеприимство.

«Обсуждаем с детьми: нации разные, религии — тоже. Нет правильных или неправильных культур — есть разные люди, и всех нужно уважать», — заметила собеседница.

Блог как терапия: юмор вместо драм

«Блог — вторая жизнь, веду семь-восемь лет, два: медицинский и личный с юмором. Тратила деньги, училась — ошибки, падения, но люблю! Творческая натура, обожаю сцену, актриса в душе. Мечта — сняться в кино. Режиссеры, пишите!", - шутит она.

Людям нравится моя самоирония: я могу посмеяться над собой, над своими провалами. Муж поддерживает: «Если тебе это нравится, делай!» Дети — статисты, считают лайки и подписчиков. Контент на кыргызском от «некыргызки» — хит: семейные традиции, рецепты. Поддержка от сестры, мамы, бабушки окрыляет», — сказала Мадина.

Русские подписчики пишут: «Мадина, ты развенчиваешь стереотипы!», а кыргызы: «Гордимся тобой!»

Дружба Кыргызстана и России — это не политика, а люди

Мадина Закирова уверена, что кыргызов и россиян объединяют уважение к семье, гостеприимство и любовь к чаю.

«Мы нужны друг другу. В Кыргызстане много русских, в России — кыргызов. Мы показали, что можно жить в двух культурах и быть счастливыми», — говорит она.

Собеседница подчеркивает, что дружба между странами — это не слова, а дела.

«Мы живем в двух культурах, работаем, воспитываем детей — и доказываем, что границы не важны, когда есть любовь и уважение», — отметила она.

В заключение Мадина обратилась к молодежи: «Уезжайте учиться, но возвращайтесь. Кыргызстану нужны такие, как мы. Я намерена вернуться, потому что люблю свою страну».