Общество
Сюжет: Жизнь за рубежом. Истории кыргызстанцев

От Баткена до Крайнего Севера: история врача, которая строит мост между странами

Фото из архива героини. Мадина Закирова

Мадине Закировой 32 года. Она врач-онколог, мать четверых детей, блогер — женщина, которая не боится начинать жизнь с нуля. Мадина — осетинка по отцу, татарка по матери, жена кыргыза, живущая в хантыйском поселке Междуреченском, где зимой температура может опускаться до —50 градусов. Ее история — это рассказ о том, как любовь, профессионализм и упорство побеждают стереотипы, границы и даже полярную ночь.

Любовь с ультиматумом: когда 16-летняя осетинка покорила кыргыза

В маленьком городе Кызыл-Кия Баткенской области Мадина и Элдияр встретились в школе. Ей было 16, ему 18.

«Я училась на отлично, мечтала о медицине, а он настойчивый спортсмен на черной «бэхе». При первой встрече сразу выдал: «Ты будешь моей женой!» Это был шок. Я думала: культурные различия, учеба — это невозможно», — вспоминает собеседница.

Элдияр не сдавался. Он признался в чувствах, написав на стене школы «Мадина, я тебя люблю» метровыми буквами.

Через два года пара поженилась.

из архива собеседницы
Фото из архива собеседницы. Мадина Закирова с мужем Элдияром
Им было 18 и 21, когда они поставили родителям ультиматум: «Если вы нас не примете, мы уедем из страны, бросив все!» Контраст между ожиданиями и реальностью был разительным. Отец Мадины, строгий осетин, был против: «Кыргыз? Другая культура, не наша!» Мать Элдияра, единственного сына в семье, тоже хмурилась.

«Вся Кызыл-Кия сплетничала: «Она не выдержит кыргызские традиции, они разойдутся через год». Было страшно, интернациональные браки тогда не были в тренде, как сейчас», — признается Мадина.

Но они прорвались.

из архива собеседницы
Фото из архива собеседницы. Семья Закировых
«Наш брак — не про потребление, а про заботу. Мы развиваемся вместе, он друг, соратник, все. Хочу быть с ним в обоих мирах», — сказала собеседница.

Спустя 13 лет у них четверо детей, развивающийся бизнес мужа и ее успешная карьера врача.

От +40 до —50 градусов: почему выбрала Заполярье

Жизнь в Кызыл-Кие казалась идиллией: дети, бизнес Элдияра, стабильная работа в частной клинике. Но Мадина чувствовала себя нереализованной.

«Маленький город, стабильность, но без роста», — говорит она.

из архива собеседницы
Фото из архива собеседницы. Мадина с мужем и новорожденным
Решающим фактором стала программа «Добровольное переселение соотечественников», рассчитанная только на север России, с упрощенным получением гражданства, работой и возможностью переезда всей семьей.

«Узнала о ней на сайте МИД: там были перечень документов, информация о получении гражданства и высокой зарплате для врачей. Муж поддержал: «Ты всегда меня тянула, теперь я тебя», — отметила Мадина Закирова.

Переговоры шли онлайн. Мадина заключила контракт на пять лет с Кондинской районной больницей в поселке Междуреченском.

из архива собеседницы
Фото из архива собеседницы. Большая семья Закировых
Сложность была одна — переселить большую семью: школа, садик, мама мужа.

«Мы ехали вслепую, не зная куда. Контраст был огромным: вместо привычных гор — тайга, вместо мягкой зимы — снег по пояс, но зато развитая инфраструктура и государственные льготы для многодетных семей.

Это не миграция, а инвестиция: мы привозим навыки, уносим опыт», — говорит собеседница, подчеркивая, что Россия решает проблему кадрового голода, а Кыргызстан получает обратно опытных специалистов.

Врач из Кыргызстана на российском севере: уважение вместо крика

Мадина — выпускница Кыргызско-Российского Славянского университета по специальности «лечебное дело» с ординатурой по онкологии. В Кыргызстане она работала в поликлиниках и частных клиниках.

«Там я сталкивалась с насмешками от «старших» профессоров и унижениями при пациентах. Главврач мог кричать: «Ты кто такая, молодая?» Было обидно до слез», — говорит собеседница.

В РФ, по ее словам, ситуация иная.

из архива собеседницы
Фото из архива собеседницы. Мадина с мужем Элдияром
«Два диплома — Кыргызстана и России — помогли, нострификация не затягивалась. В больнице я сразу предупредила, что покрытая, но меня приняли как свою. Коллеги принесли даже чайник, стиральную машину для квартиры! Абсолютная поддержка, мы и сами помогаем новичкам из других регионов», — сказала Мадина.

Она отмечает колоссальные различия в медицине: в Кыргызстане платные МРТ, КТ, химия (очень дорого, не всем по карману), тогда как в России это бесплатно по обязательному медицинскому страхованию.

«Первый год я была в шоке: пациент получает лучевую терапию от государства! Здесь не смотрят на национальность, возраст», — подчеркнула Мадина Закирова.

из архива собеседницы
Фото из архива собеседницы. Мадина с мужем и одной из дочерей
Она верит, что способна внести свой вклад в развитие родины.

«Сколько бы минусов я ни перечислила, Кыргызстан — это наше будущее, и его будущее в руках такой молодежи, как мы. Я намерена вернуться, получив опыт в России. Здесь я учусь на врача ультразвуковой диагностики, планирую освоить тонкоигольную биопсию. У меня большие планы по изменению этики и деонтологии в медицине КР», — рассказывает собеседница.

Семья в двух мирах: ислам, дзюдо и тоска по родине

Четверо детей Мадины — билингвы, свободно говорят на кыргызском и русском языках. Адаптация прошла легко: они учатся в государственной школе, посещают бесплатные кружки — дзюдо для сыновей в школе олимпийского резерва. Как многодетная семья, пользуются льготами: дважды в месяц посещают бассейн, катаются на лыжах и коньках.

В воспитании придерживаются исламских традиций.

из архива собеседницы
Фото из архива собеседницы. Мадина Закирова
«Курман айт, Орозо отмечаем с размахом. Новый год, дни рождения не отмечаем, но утренники в школе — ок, без радикализма (улыбается). Кыргызский акцент: чтобы знали корни, патриотизм. Любят Кыргызстан безумно, летом едем — «Мама, вернемся!» Это в крови, до костного мозга», — сказала Мадина.

Контраст воспитания: осетинская строгость и кыргызское гостеприимство.

«Обсуждаем с детьми: нации разные, религии — тоже. Нет правильных или неправильных культур — есть разные люди, и всех нужно уважать», — заметила собеседница.

Блог как терапия: юмор вместо драм

«Блог — вторая жизнь, веду семь-восемь лет, два: медицинский и личный с юмором. Тратила деньги, училась — ошибки, падения, но люблю! Творческая натура, обожаю сцену, актриса в душе. Мечта — сняться в кино. Режиссеры, пишите!", - шутит она.

Людям нравится моя самоирония: я могу посмеяться над собой, над своими провалами. Муж поддерживает: «Если тебе это нравится, делай!» Дети — статисты, считают лайки и подписчиков. Контент на кыргызском от «некыргызки» — хит: семейные традиции, рецепты. Поддержка от сестры, мамы, бабушки окрыляет», — сказала Мадина.

Русские подписчики пишут: «Мадина, ты развенчиваешь стереотипы!», а кыргызы: «Гордимся тобой!»

Дружба Кыргызстана и России — это не политика, а люди

Мадина Закирова уверена, что кыргызов и россиян объединяют уважение к семье, гостеприимство и любовь к чаю.

«Мы нужны друг другу. В Кыргызстане много русских, в России — кыргызов. Мы показали, что можно жить в двух культурах и быть счастливыми», — говорит она.

Собеседница подчеркивает, что дружба между странами — это не слова, а дела.

«Мы живем в двух культурах, работаем, воспитываем детей — и доказываем, что границы не важны, когда есть любовь и уважение», — отметила она.

В заключение Мадина обратилась к молодежи: «Уезжайте учиться, но возвращайтесь. Кыргызстану нужны такие, как мы. Я намерена вернуться, потому что люблю свою страну».
