Более 40 услуг оказывают в Кыргызстане центры обслуживания населения (ЦОН). Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила завотделом ГУ «Кызмат» Перизат Сейдакматова.

По ее словам, граждане могут получить госуслуги в любом удобном для них ЦОНе, через государственный портал «Тундук» или одноименное мобильное приложение.

Кроме того, в целях разгрузки ЦОНов и удобства для граждан создаются дополнительные альтернативы получения госуслуг. Так, ряд услуг ЦОН делегирован айыл окмоту. В том числе государственная регистрация рождения; заключения и расторжения брака; регистрация смерти; регистрация и снятие с регистрационного учета по месту жительства и пребывания граждан КР.

«В 2022 году такая практика уже применялась, договоренность была со 156 айыл окмоту. Однако после административно-территориальной реформы количество айыл окмоту по стране уменьшилось. После АТР мы решили возобновить практику, направили договоры в 100 айыл окмоту, часть из них отказалась, осталось 85. С 4 августа 66 из 85 уже начали прием. Мы проверяем, насколько эффективно проводится работа. Наибольшая активность наблюдается в южных регионах», — сказала Перизат Сейдакматова

Она добавила, что ГУ «Кызмат» предоставило по одному комплекту оборудования. Кроме того, в каждом районе республики есть ЦОН, где сотрудники айыл окмоту могут пройти обучение по правильному предоставлению госуслуг.