Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

На юге Кыргызстана открыли обновленный участок дороги Ноокат — Кызыл-Кия

На юге Кыргызстана открыли обновленный участок дороги Ош — Баткен —Раззаков на отрезке Ноокат — Кызыл-Кия. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства президента КР в Ошской области.

По ее данным, прежнее техническое состояние дороги создавало серьезные проблемы. Несмотря на ежегодные ремонтные работы, пробки и неудобства для пассажиров оставались одними из наиболее острых вопросов.

В рамках проекта полностью завершена укладка асфальта толщиной 15 сантиметров на участке с 47-го по 75-й километр (протяженностью 28 километров и шириной 9 метров). Кроме того, предусмотрено устройство лотков и тротуаров по обе стороны дороги, строительство автобусных остановок и установка системы освещения.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя кабинета министров, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, полпред президента в Ошской области Эльчибек Джантаев, министр транспорта и коммуникаций Абсатар Сыргабаев, руководство района и местные жители.

Уточняется, что в этом году на улучшение дорожной инфраструктуры Ошской области из Стабилизационного фонда дополнительно выделено 4 миллиарда сомов. За счет этих средств полностью обновлены стратегически важные дороги: Узген — Мырза-Аке — Кара-Кульджа и Ош — Баткен — Раззаков (направление Ноокат — Кызыл-Кия).
просмотров: 470
