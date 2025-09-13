09:28
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Общество

Минстрой проверил в Бишкеке дома после землетрясения: опасности нет

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства провело проверку состояния ряда строительных объектов в связи с произошедшим вчера вблизи Бишкека землетрясением. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Минстроя
Фото Минстроя

По ее данным, осмотр проводился под руководством строевого управления совместно со специалистами Государственного института сейсмоустойчивого строительства и инженерного проектирования, а также Государственного департамента архитектурно-строительного контроля.

Специалисты проверили состояние многоэтажных жилых домов и социальных объектов, находящихся в стадии строительства в столице, включая их основные конструкции. По результатам осмотра опасных ситуаций не выявлено, трещин и каких-либо деформированных элементов не обнаружено.

Напомним, что 12 сентября в Кыргызстане было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2, при этом магнитуда толчков в Бишкеке достигла 4.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343353/
просмотров: 384
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не ощущалось
Землетрясение, произошедшее сегодня в Кыргызстане, ощутили и жители Казахстана
Это важно! Как вести себя при землетрясении, напомнили в МЧС
Землетрясения, качество домов и Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться
Землетрясение вблизи Бишкека: подробности от Института сейсмологии Кыргызстана
Землетрясение произошло возле Бишкека
Камбаратинскую ГЭС собираются строить на опасном участке — Канатбек Абдрахматов
Кабмин ликвидировал Республиканский центр ценообразования при Минстрое КР
В Джалал-Абадской области Кыргызстана произошло землетрясение
ВОЗ призвала талибов снять ограничения для женщин-медиков после землетрясения
Популярные новости
Землетрясения, качество домов и&nbsp;Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться Землетрясения, качество домов и Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться
В&nbsp;КР&nbsp;вводят новые правила рецептов: как теперь будут отпускать лекарства В КР вводят новые правила рецептов: как теперь будут отпускать лекарства
Притон в&nbsp;квартирах. Жильцы дома на&nbsp;Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать Притон в квартирах. Жильцы дома на Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать
Индивидуальный предприниматель. Как оформить статус и&nbsp;какие налоги платить Индивидуальный предприниматель. Как оформить статус и какие налоги платить
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
13 сентября, суббота
09:19
Оценку рисков по борьбе с отмыванием доходов и терроризмом обсудили в кабмине Оценку рисков по борьбе с отмыванием доходов и террориз...
09:00
Температурные рекорды. Самым жарким 13 сентября в Бишкеке было в 1945 году
08:44
Замглавы Национальной электрической сети Кыргызстана назначен Искендер Адиев
08:10
Минстрой проверил в Бишкеке дома после землетрясения: опасности нет
07:54
В Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не ощущалось
12 сентября, пятница
23:39
Sony выпустила мобильное приложение для удаленного родительского контроля на PS5
22:44
Впервые в истории Непала врио премьер-министра стала женщина
22:25
Лига вызова АФК. «Мурас Юнайтед» сыграет в Бишкеке, «Абдыш-Ата» — в Бутане
22:18
Президент поручил придать Гульче статус города и выделить полмиллиарда сомов