Минстрой проверил в Бишкеке дома после землетрясения: опасности нет

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства провело проверку состояния ряда строительных объектов в связи с произошедшим вчера вблизи Бишкека землетрясением. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото Минстроя

По ее данным, осмотр проводился под руководством строевого управления совместно со специалистами Государственного института сейсмоустойчивого строительства и инженерного проектирования, а также Государственного департамента архитектурно-строительного контроля.

Специалисты проверили состояние многоэтажных жилых домов и социальных объектов, находящихся в стадии строительства в столице, включая их основные конструкции. По результатам осмотра опасных ситуаций не выявлено, трещин и каких-либо деформированных элементов не обнаружено.

Напомним, что 12 сентября в Кыргызстане было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2, при этом магнитуда толчков в Бишкеке достигла 4.