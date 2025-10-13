Садыр Жапаров принял верительные грамоты от послов ряда стран

Садыр Жапаров сегодня, 13 октября, принял верительные грамоты от Чрезвычайных и Полномочных Послов, аккредитованных с резиденцией в третьих странах. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Верительные грамоты вручили посол Словении Аленка Сухадольник, посол Италии Антонелло Де Риу, посол Экваториальной Гвинеи Лусиано Нкого Ндонг Айекаба, посол Бельгии Эрик Де Майер и посол Гватемалы Эдуардо Энрика Эрнандес Ресинос.

Торжественная церемония началась с приветствия глав иностранных дипломатических миссий Почетным караулом, после чего послы вручили верительные грамоты Садыру Жапарову.

Глава государства поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в республике и подчеркнул, что с момента обретения независимости Кыргызстан последовательно развивает политический диалог, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи со всеми странами мира.

Президент напомнил, что 30 ноября в Кыргызской Республике состоятся досрочные парламентские выборы. Это решение направлено на укрепление стабильности и демократических принципов в стране.

«Для обеспечения прозрачности избирательного процесса хотел бы пригласить международных наблюдателей, в том числе представителей ваших государств, принять участие в этом мероприятии», — отметил глава государства и выразил уверенность, что главы дипломатических миссий внесут значительный вклад в укрепление дружбы и отношений, основанных на взаимном уважении между странами.