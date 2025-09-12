В Джалал-Абаде парк «Жениш» передадут частникам: власти запускают эксперимент

Кабмин принял постановление о реализации проекта модернизации и управления парком «Жениш» в Джалал-Абаде в рамках государственно-частного партнерства. Проект будет реализован в режиме «песочницы», что позволит протестировать механизм ГЧП на практике.

Согласно постановлению, Национальное агентство по инвестициям определит госпартнера и от имени государства подпишет соглашение с ОсОО «Турсумамат». После подписания стороны детально проработают финансовую часть и условия реализации.

В кабмине отмечают, что инициатива направлена на развитие городской инфраструктуры, повышение качества досуга жителей и создание современного общественного пространства в Джалал-Абаде.

Постановление вступит в силу через семь дней.