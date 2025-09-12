16:09
USD 87.45
EUR 102.25
RUB 1.03
Общество

В Джалал-Абаде парк «Жениш» передадут частникам: власти запускают эксперимент

Кабмин принял постановление о реализации проекта модернизации и управления парком «Жениш» в Джалал-Абаде в рамках государственно-частного партнерства. Проект будет реализован в режиме «песочницы», что позволит протестировать механизм ГЧП на практике.

Согласно постановлению, Национальное агентство по инвестициям определит госпартнера и от имени государства подпишет соглашение с ОсОО «Турсумамат». После подписания стороны детально проработают финансовую часть и условия реализации.

В кабмине отмечают, что инициатива направлена на развитие городской инфраструктуры, повышение качества досуга жителей и создание современного общественного пространства в Джалал-Абаде.

Постановление вступит в силу через семь дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343250/
просмотров: 330
Версия для печати
Материалы по теме
Парламент одобрил законопроект о переименовании Джалал-Абада в Манас
На переименование Джалал-Абада потребуется 15 миллионов сомов
Комитет ЖК сразу в трех чтениях поддержал переименование Джалал-Абада в Манас
Законопроект о переименовании Джалал-Абада вынесен на общественное обсуждение
Джалал-Абад станет Манасом: общество и эксперты о переименовании
Государству возвращены сельскохозяйственные земли в Джалал-Абадской области
Неуставные отношения. В Джалал-Абадской области срочника избил контрактник
Мэр Джалал-Абада предложил переименовать город
Джалал-Абад: завершена реконструкция спортшколы имени Р.Санатбаева
Камчыбек Ташиев поручил разработать новый Генеральный план Джалал-Абада
Популярные новости
Милиция на&nbsp;проверке ПДД провалила тест: в&nbsp;КР готовятся к&nbsp;массовым экзаменам Милиция на проверке ПДД провалила тест: в КР готовятся к массовым экзаменам
Как стать донором крови в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;что это дает Как стать донором крови в Кыргызстане и что это дает
Притон в&nbsp;квартирах. Жильцы дома на&nbsp;Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать Притон в квартирах. Жильцы дома на Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать
В&nbsp;КР&nbsp;вводят новые правила рецептов: как теперь будут отпускать лекарства В КР вводят новые правила рецептов: как теперь будут отпускать лекарства
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
12 сентября, пятница
15:43
Кабмин упростил правила назначения директоров школ, колледжей и детсадов Кабмин упростил правила назначения директоров школ, кол...
15:20
Вместо приставов исполнители: кто приехал в дом Алмазбека Атамбаева?
15:19
Жестокое нападение в Иссык-Ате: пострадавшая получила переломы и сотрясение
15:18
Соперничества школ быть не должно, объединение продолжится — вице-мэр Бишкека
15:11
Приостановить выдачу гражданства мигрантам из Центральной Азии предлагают в РФ