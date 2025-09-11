18:29
Перинатальный центр в Оше: Минздрав подписал контракт с китайской компанией

Фото МЗ КР

В Министерстве здравоохранения Кыргызстана подписали контракт со строительной компанией «Чайна Роуд» на возведение перинатального центра на территории Ошской межобластной объединенной клинической больницы.

По данным пресс-центра МЗ, предварительные сроки строительства — около 2,5 года.

«Мы ожидаем от подрядной организации строгого соблюдения всех технических требований и стандартов качества. Работы должны быть выполнены на должном уровне, а объект сдан в эксплуатацию в заявленные сроки. Министерство будет постоянно контролировать ход строительства», — заявил первый замминистра здравоохранения Манас Токтомуратов.

Центр рассчитан на 150 коек, включая 60 послеродовых, 38 — в отделении патологии беременности, 7 коек реанимации для взрослых, 5 коек для восстановления, 28 коек реанимации для новорожденных и 16 коек совместного пребывания матери и ребенка. Родильный блок рассчитан на 12 мест.

Ожидается, что строительство нового центра существенно повысит качество акушерской, гинекологической и неонатальной помощи, разгрузит действующие мощности и укрепит систему региональной маршрутизации.

Проект реализуется в рамках соглашения о финансовом сотрудничестве между правительствами Кыргызстана и Германии от 13 декабря 2018 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343187/
