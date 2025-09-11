12 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

9.30-17.30 — отрезки улиц Шопокова, Фрунзе;

9.00-17.00 — микрорайон «Джал 29», 15, отрезки улиц Боконбаева, Логвиненко, Уметалиева, Абдумомунова, Урицкого, 36, жилмассив «Ала-Арча», село Пригородное (улицы Горького, Маяковского, Первомайская);

9.00-16.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Панфилова, Больничная, Новая, Средняя, Кыргызская, Логвиненко, Чагая, Коллекторная, Западная, Короткая, Полярная, Тихая, Кенсуйская, переулок Северный).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Луговое (улицы Аламединская, Луговая, Садовая, Трансформаторная), Кок-Жар (улицы Матыева, Сыргака, Бишкекская, Майрам, Нурманбетова, Уметалиева, Салкын, Кыял, Табылды, Полевая, 232 контур, Мехлесхоз, Алымбаева, Лагерь, Арпачиева, Новостройка, Тынчтык, Уметалиева), Торт-Куль (улицы Баялинова, Кыдыкеева, Колбаева, Мадиева, жилмассив «Хан-Тенир», улицы Кегети, Эркиндик, Ынтымак, Ала-Арча), Арчалы (улицы Новостройка, Ала-Арчинская), Арашан (улицы Бектембаева, Татырская, Аламединская Чун-Курчак, Аламединская, дачи «Ала-Тоо», «Весна»), Кашка-Суу (улицы Эркин, Медерова, Ала-Арчинская, Озгоруш, Достук, Раимбекова, Медерова, Лесхоз, Новостройка), Байтик (улицы Эшмамбета, Новостройка, Суюмбаева, Раимбекова, Байтика, переулок Молодежный, улицы Ала-Арчинская, Береговая, Дружбы, Сейтека, Ынтымак, жилмассив), Заречное (улица Юбилейная, переулок Аламединский, улицы Ала-Арчинская, Набережная, Таласская, Сокулукская, Заречная, Садовая, жилмассив «3,5 га»), Сарбан (улицы Тогуз-Булак, Адигине), Джал (улицы Интернациональная, 60 лет СССР, Лагерь, Проектируемая);

Жайылский РЭС

9.00-15.00 — город Кара-Балта (улица 8 Марта);

9.00-16.00 — села Орто-Суу, Суусамыр;

Кеминский РЭС

9.00-15.00 — села Шабдан, Кайынды;

9.00-17.00 — село Кичи-Кемин (улица Бектенова);

9.00-18.00 — село Кызыл-Октябрь (улица Новая);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Нижний Ичке-Суу, Норус, Уч-Эмчек, Таш-Башат, Алмалуу, Горная Серафимовка, Талды-Булак, Карагай-Булак, Верхний Ичке-Суу, лыжные базы «ЗИЛ», «Норус»;

9.00-18.00 — села Туз (улицы Чекирова, Мусаходжаева, Осмонова), Интернациональное (улицы Лермонтова, Молодежная), Люксембург (улицы Калинина, Строительная, Железнодорожная, Ваккера);

9.00-17.00 — села Ак-Кудук (улицы Северная, Пушкина, Токтогула, Новая жизнь), Хунчи (улицы Школьная, Гагарина);

Московский РЭС

9.00-18.00 — село Беловодское (улица Ленина);

9.00-17.00 — села Садовое (улицы Первомайская, Громова, Ситникова, от Ленина до Крупской, Энгельса, Мирошниченко, Комсомольская, Пионерская, Советская, Шевченко), Александровка (улица Школьная), Кызыл-Туу (улица Восточная), Спартак (улицы Ленина, Попова, водокачка, военная часть);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Манас (улицы Высоцкого, Ат-Башинская, Племптицефабрика), Кун-Туу (улицы Спортивная, Новая, Иманалиева, Исмаила, Касым, Заводская, Проектируемая, Молдосан, Царенко, Садовая, Сейдесембаева, Джамгырчинова, Ашырбек, Ленина, Саадабая, Момунжанова, Бейшеналиевой, Кудайбергенова, Каменная, переулок Больничный), Шалта (улицы Алмазбекова, Восточная, Шукуралиева, Гагарина, Жусупбек, Школьная, Иманалы, Даир, Западная, Проектируемая, Иманкул, Кадыралы, Мыктыбек, Новостройка), Новопавловка (улицы Эркин-Тоо, Контур 439, Ала-Тоо, Новостройка, Проектируемая, Манас, Чон-Арык, Эне-Сай, Азия-Ордо, Проектируемая, Гоголя), Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», улицы Ак-Сай, Ак-Кайын, Алмаз, Алмалуу, Арчалуу-Тор, Кол-Тор, Мин-Булак, Салкын-Тор, Тунук, Ак-Жол, Аксы, Тилектеги, Ынтымак, Базаралы, Проектируемая, Кетмен-Тобо, Кут-Ордо, Кызыл-Эмгек, Алтын-Бешик, Талас, Ак-Бура, Ак-Тал, Биримдик, Ийгилик, Гулматова, Жолдубаев, Анаралы-Ата, Арашан, Береке, Машрак Сонун, Медер, Жакшылык, Жаштык, Чокморова, Айтматов, Абдыкыяз), 1 Мая (улицы Малобек, дачи «Надежда», «Топограф»), Сокулук (улицы Краснодарская, Железнодорожная, Свобода, 60 лет Киргизии, 50 лет Октября, Зеленая, Торговая, Урожайная, Фрунзе, Индустриальная, Краснодарская, Белинская, Заречная, Новая, Проектируемая, переулки Зеленый, 60 лет Киргизии, Индустриальный), город Шопоков (улица Западная);

9.00-14.00 — село Восточное (улица Дружбы, переулок Дружбы, улицы Тимирязева, Энгельса, Прифермская, Махачкалинская, Дагестанская, Манас, Школьная, Акушинская, Восточная, Маркса, Бугорная);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Тельман (улица Айтымбет), Чалдовар (улицы Ленина, Советская, Ташкентская, Верхняя, Подгорная, Луговая, Мичурина, переулки Гаражный, Терновка), Панфиловка (улица Центральная, переулок Каиндинский, улицы Тихонова, Тилебалиева, Октябрьская, Базарная);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Чуй (улицы Заречная, Буранинская, Сельская), город Токмак (улицы Береговая, Узбекская, Первомайская, Пионерская, Интернациональная, 3-й микрорайон, 3), села Кегети, Акматбек, Чапай, Три канала, лесхоз «Ак-Бешим»;

Иссык-Атинский РЭС