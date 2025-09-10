В КР вводят новые правила рецептов: как теперь будут отпускать лекарства

Кабмин утвердил единый порядок выписывания рецептов на лекарства. Соответствующее постановление подписал председатель Адылбек Касымалиев.

Документ принят с целью повышения качества лекарственного обеспечения населения и упорядочивания работы медицинских организаций. Согласно постановлению, все рецептурные препараты должны выписываться под международными непатентованными наименованиями на латинском языке. Это можно делать как в электронном формате, так и на бумажных бланках утвержденного образца.

Кроме того, постановлением регулируются правила отпуска лекарств по рецептам, а также оформление требований и заявок на препараты в организациях здравоохранения. Особое внимание уделено порядку хранения рецептурных бланков, чтобы исключить нарушения и обеспечить прозрачность работы медучреждений.

Минздраву поручено контролировать тиражирование рецептурных бланков всеми организациями здравоохранения, чтобы новые правила начали эффективно работать уже с первых дней.