ТЭЦ Бишкека продолжает подготовку к отопительному сезону

Муниципальное предприятие «Бишкек ТЭЦ» активно реализует план ремонтных работ в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, проводится комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надежной и бесперебойной работы станции в отопительный сезон.

«В частности, специалисты осуществляют капитальный и текущий ремонт оборудования, профилактику котлоагрегатов, турбин и вспомогательного оборудования. На сегодня в работе три котлоагрегата, два турбоагрегата с поперечными связями. Ремонтируют семь котлоагрегатов, три турбоагрегата, блоки № 3, 4. Работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком и проходят под постоянным контролем технических служб предприятия», — говорится в сообщении.

Основная цель ремонтной кампании — обеспечить горожан надежным энергоснабжением в предстоящий отопительный сезон. Коллектив ТЭЦ делает все возможное, чтобы тепло и свет поступали в дома вовремя и без перебоев.