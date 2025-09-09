На генпланы населенных пунктов планируют потратить свыше миллиарда сомов

Кабинет министров утвердил программу разработки генеральных планов населенных пунктов страны на 2026–2030 годы. Общий объем финансирования программы превысит 1,2 миллиарда сомов.

Программа предусматривает ежегодное выделение не менее 480 миллионов сомов на создание генеральных планов, включая топографические исследования и проектные работы. Эти средства будут распределяться через местные органы самоуправления, которые выступят заказчиками работ.

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ КР будет координировать процесс разработки, заключать договоры с проектными организациями и привлекать международные донорские организации для финансирования и экспертизы. По итогам каждого полугодия министерство обязано предоставлять отчет в администрацию президента о ходе реализации программы.

Цель программы — обеспечить все населенные пункты страны детальными генеральными планами, улучшить градостроительное планирование и создать комфортные условия для жителей городов и сел.