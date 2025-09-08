19:28
Общество

В Баткенской области продолжаются работы по демаркации границы

В Баткенском и Лейлекском районах продолжаются работы по демаркации кыргызско-таджикской границы. Об этом сообщили в местной администрации.

Среди местных жителей проводят разъяснительную работу о необходимости очистки жилых домов, коммерческих объектов, садов и огородов вдоль линии границы для установки заграждений.

«В Лейлекском районе, в селах Жаны-Жер и Кен-Талаа, выявлено 105 объектов. Работы по очистке почти завершены, территория подготовлена к установке заграждений. Жители понимают необходимость этих мероприятий, даже когда заграждения проходят через их дома или сельхозугодья», — говорится в сообщении.

На данный момент на участке границы Лейлекского района протяженностью 16 километров уже установлены заграждения, проложено 42 километра служебных дорог.

