13:03
USD 87.45
EUR 101.95
RUB 1.08
Общество

В Казахстане четыре банкноты выйдут из обращения

Национальный банк Казахстана объявил даты завершения параллельного обращения старых купюр номиналом 1 тысяча, 2 тысячи, 5 тысяч и 10 тысяч тенге. Об этом сообщили на сайте Tengrinews.kz.

По их данным, с 24 сентября первыми из оборота выйдут банкноты номиналом 5 тысяч тенге образца 2011 года. С этого периода «Казпочта» будет обменивать их на новые купюры в течение трех лет, а филиалы Нацбанка — бессрочно.

Также установлены сроки окончания параллельного обращения других купюр:

  • 2 тысячи тенге — по 24 июня 2026 года;
  • 10 тысяч тенге — по 27 июня 2026 года;
  • 1 тысяча тенге — по 27 марта 2027 года.

Отмечается, что параллельное обращение — это стандартная практика при замене банкнот, позволяющая избежать паники и дать время на обновление банкоматов и кассового оборудования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342355/
просмотров: 521
Версия для печати
Материалы по теме
Отсутствовал сертификат. В Казахстан вернули 48 тонн шрота подсолнечного
Сотрудники казахстанских банков похищали людей и оформляли на них кредиты
МИД Казахстана опроверг информацию о задержании главы ведомства
Задержан министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу
Посольство Кыргызстана в Казахстане переехало в новое здание
Следы неизвестной древней цивилизации обнаружили в Казахстане
Представитель Казахстана впервые стал победителем конкурса «Новая волна»
Почему Казахстан отстает по темпам роста от Кыргызстана, рассказали Токаеву
Убийство Салтанат Нукеновой. Бахытжан Байжанов вышел из колонии по амнистии
На КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди
Популярные новости
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
Новые ПДД в&nbsp;КР: лишение прав до&nbsp;12&nbsp;лет и&nbsp;штрафы до&nbsp;200 тысяч сомов Новые ПДД в КР: лишение прав до 12 лет и штрафы до 200 тысяч сомов
Инсульт, больница и&nbsp;тишина: куда исчезла солистка группы &laquo;Город 312&raquo; Инсульт, больница и тишина: куда исчезла солистка группы «Город 312»
В&nbsp;южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды В южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды
Бизнес
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
Все &laquo;под ключ&raquo;: как &laquo;Т-Мобайл&raquo; оформляет симки иностранцам Все «под ключ»: как «Т-Мобайл» оформляет симки иностранцам
5 сентября, пятница
13:02
Улица Алма-Атинская и дорога на ГЭС-5 превратились в одну большую стройку Улица Алма-Атинская и дорога на ГЭС-5 превратились в од...
13:00
Мошенники распространяют в WhatsApp сообщения от имени главы кабмина КР
12:36
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 2,2 тысячи
12:30
Минтранс построит новый мост через реку Нарын на трассе Бишкек — Ош
12:14
В Кыргызстане появится новое пособие для семей из труднодоступных районов