Китайскую компанию оштрафовали на 2,8 миллиона сомов за незаконные работы

Китайской фирме предъявили иск на 2,8 миллиона сомов за незаконное проведение дорожных работ в Ноокатском районе. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.

Инспекторы Ошского регионального управления службы экологического и технического надзора при Минприроды 3 сентября провели проверку на территории Абшир-Атинского лесничества Ноокатского лесного хозяйства.

В ходе проверки установлено, что китайская фирма без соответствующих разрешительных документов нарушила почвенный слой лесного пастбища на территории 1 тысяча 3 квадратных метра с целью строительства дороги.

За данное нарушение рассчитан ущерб на 2 миллиона 890 тысяч 944 сома. Материалы передали в Ошскую областную прокуратуру.

Экологическая и техническая инспекция продолжает принимать меры, направленные на предупреждение незаконной деятельности, и призывает общественность соблюдать природоохранное законодательство.