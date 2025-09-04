19:47
В Кыргызстане есть запасы ГСМ на полтора месяца

В Службе антимонопольного регулирования состоялось совещание с нефтетрейдерами. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, озвучены проблемы необоснованного подорожания ГСМ. В частности, основными факторами, повлиявшими на рост биржевых цен, стали сезонное увеличение спроса и плановый и неплановый ремонт на нефтеперерабатывающих заводах, который традиционно проводится с июня по сентябрь.

«Неплановый ремонт возник вследствие атак дронов на НПЗ России. Эти факторы повлияли на снижение производства нефтепродуктов в РФ и резкий рост цен на нефтепродукты», — говорится в сообщении.

В настоящее время, как отметили участники совещания, в республике имеются запасы ГСМ на полтора месяца.

По итогам совещания также сформированы предложения по оптимизации и реализации ГСМ.
