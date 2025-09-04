21:52
Общество

Леди Гага появится во втором сезоне сериала «Уэнсдэй»

Фото из интернета

Певица и актриса Леди Гага появится во втором сезоне готического сериала «Уэнсдэй». Об этом пишет Harper’s Bazaar.

«Леди Гага появится в «Уэнсдэй» во второй части второго сезона в роли Розалин Ротвуд — легендарной преподавательницы Nevermore, которая пересечется с Уэнсдэй», — поделился этим летом Netflix в соцсетях.

Как отмечают в издании, кастинг Леди Гаги последовал после того, как танец героини Дженны Ортеги под песню певицы Bloody Mary из первого сезона стал вирусным.

Леди Гага сыграет роль Розалин Ротвуд — известной в прошлом преподавательницы школы Nevermore, обладавшей сильными психическими способностями, подобно самой Уэнсдэй Аддамс. В первой части сезона говорится, что коттедж на территории кампуса, где она когда-то жила, теперь занят семьей Аддамс.

Несмотря на то что экранное время Леди Гаги занимает меньше двух минут и сама актриса провела на съемках всего один день, актеры и фанаты все равно в восторге от ее появления.

«В шоу определенно есть танцы... Но я ничего не скажу о ее персонаже! Пусть она будет потрясающей и удивительной! Она великолепна в шоу, и, думаю, она совсем не такая, какой ее ожидают увидеть зрители», — рассказала Дженна Ортега в интервью Entertainment Tonight.

Netflix объявил, что сериал продлен на третий сезон.
