Какие медуслуги могут получить дети в Кыргызстане, напомнила медик

По программе госгарантий дети в Кыргызстане считаются автоматически застрахованными. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила директор детской специализированной консультативной поликлиники Гульмира Асанбекова.

По ее словам, дети до шести лет в стационарах обслуживаются бесплатно.

«От 6 до 16 лет, а если еще обучаются в школе, то до 18 лет, вносят сооплату от 840 до 1 тысячи 150 сомов за курс лечения в стационаре. Предусмотрено и льготное лекарственное обеспечение для пациентов с сахарным диабетом, гемофилией, психическими расстройствами и другими заболеваниями», — сказала Гульмира Асанбекова.

Она отметила, что учащиеся медресе до 18 лет тоже входят в льготную категорию по обеспечению медицинской помощью во всех организациях здравоохранения, в том числе и в детской спецполиклинике.

«Многие об этом не знают. Жители районов, присоединенных к Бишкеку в рамках административно-территориальной реформы, тоже плохо осведомлены о программе госгарантий, — добавила директор поликлиники. — Кроме того, не знают своих прав этнические кыргызы, приезжающие в Кыргызстан из других стран. Как правило, они многодетные и не знают, куда обратиться, на частные клиники денег не хватает. Им нужно подойти в любой Центр обслуживания населения с документами и запросить статус кайрылмана. Обладатели этого статуса могут приобрести полис ОМС, как граждане КР, за 1 тысячу 840 сомов. Иностранцы приобретают полис за 11 тысяч 910 сомов, в том числе на детей».

Она уточнила, что иностранцы обращаются с детьми в детскую спецполиклинику. Если нет полиса ОМС и приписки к центрам семейной медицины, то они обслуживаются по прейскуранту, утвержденному антимонопольным органом.