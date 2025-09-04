17:09
USD 87.44
EUR 101.92
RUB 1.08
Общество

В ходе рейда в Москве выявили 300 мигрантов, незаконно проживающих в хостеле

В Москве в ходе масштабного межведомственного рейда сотрудники силовых структур выявили крупный центр нелегального размещения мигрантов. Об этом сообщают СМИ.

Отмечается, что особое внимание уделялось проверке соблюдения миграционного законодательства и воинского учета.

Во время проверки сотрудники военного следственного управления СК, МВД, ФСБ и Росгвардии обнаружили в многоэтажном здании на улице Наро-Фоминской хостел, где незаконно проживало около 300 иностранцев.

Также выявлены 60 человек, нарушивших миграционный режим, 19 натурализованных граждан, не вставших на воинский учет.

Проверки включали тестирование на знание русского языка и тщательный анализ документов.

Силовики проверили, нет ли среди задержанных тех, кто совершал преступления на территории столичного региона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342211/
просмотров: 181
Версия для печати
Материалы по теме
Для контроля. Выдавать мигрантам персональную SIM-карту предлагают в России
Россиянин оскорбил таксиста-узбекистанца. РУз направила ноту в МИД России
Обязать мигрантов устанавливать и использовать мессенджер Мax предлагает Госдума
Москва — город возможностей, но сердце тянет домой: исповедь таксиста
Число кыргызстанцев, вставших на миграционный учет в РФ, выросло до 377 тысяч
КР и РФ создают единое образовательное пространство: языки, ИИ и стандарты
В Бишкеке оштрафовали 17 человек за курение в неположенных местах
Брала половину суммы с путан — в Бишкеке задержали сутенершу
Несмотря на ужесточение законодательства, мигранты все равно едут в Россию
В 2025 году число депортированных из РФ мигрантов увеличилось на 17 процентов
Популярные новости
Новые ПДД в&nbsp;КР: лишение прав до&nbsp;12&nbsp;лет и&nbsp;штрафы до&nbsp;200 тысяч сомов Новые ПДД в КР: лишение прав до 12 лет и штрафы до 200 тысяч сомов
В&nbsp;южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды В южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды
Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить
Девушка из&nbsp;Кыргызстана стала пилотом в&nbsp;25&nbsp;лет: история Айбарчын Абдыразаковой Девушка из Кыргызстана стала пилотом в 25 лет: история Айбарчын Абдыразаковой
Бизнес
Оплачивай легко: MegaPay запускает суперскидку на&nbsp;NFC-аксессуары до&nbsp;конца года Оплачивай легко: MegaPay запускает суперскидку на NFC-аксессуары до конца года
Уланбек Ногаев вошел в&nbsp;состав совета директоров Глобального договора ООН в&nbsp;ЦА Уланбек Ногаев вошел в состав совета директоров Глобального договора ООН в ЦА
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;каждый заказ в&nbsp;&laquo;Яндекс Еда&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за каждый заказ в «Яндекс Еда» от BAKAI
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: связь для тех, кто служит народу Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: связь для тех, кто служит народу
4 сентября, четверг
17:07
ГКНБ показал «ковер» из долларов: начальник лесхоза пойман на взятке ГКНБ показал «ковер» из долларов: начальник лесхоза пой...
16:57
О поддержке предпринимательства в КР рассказал представитель Минэкономики
16:51
В ходе рейда в Москве выявили 300 мигрантов, незаконно проживающих в хостеле
16:38
МИД Казахстана опроверг информацию о задержании главы ведомства
16:36
Землетрясение произошло в Джалал-Абадской области Кыргызстана