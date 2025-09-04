В ходе рейда в Москве выявили 300 мигрантов, незаконно проживающих в хостеле

В Москве в ходе масштабного межведомственного рейда сотрудники силовых структур выявили крупный центр нелегального размещения мигрантов. Об этом сообщают СМИ.

Отмечается, что особое внимание уделялось проверке соблюдения миграционного законодательства и воинского учета.

Во время проверки сотрудники военного следственного управления СК, МВД, ФСБ и Росгвардии обнаружили в многоэтажном здании на улице Наро-Фоминской хостел, где незаконно проживало около 300 иностранцев.

Также выявлены 60 человек, нарушивших миграционный режим, 19 натурализованных граждан, не вставших на воинский учет.

Проверки включали тестирование на знание русского языка и тщательный анализ документов.

Силовики проверили, нет ли среди задержанных тех, кто совершал преступления на территории столичного региона.