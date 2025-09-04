12:26
Общество

Введен временный запрет на вывоз из КР лома и отходов черных металлов

Кабинет министров ввел временный запрет на вывоз на шесть месяцев из Кыргызской Республики лома и отходов черных металлов, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), классифицируемых кодом 7204 ТН ВЭД ЕАЭС, вводимый по истечении трех дней с даты вступления в силу постановления. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Министерству экономики и коммерции, Министерству иностранных дел, Государственной таможенной  и Пограничной службам поручено принять необходимые меры, указанные в постановлении.

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
