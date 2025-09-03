15:45
Общество

Новые ПДД в КР: лишение прав до 12 лет и штрафы до 200 тысяч сомов

В Кыргызстане разработан проект закона о внесении изменений в несколько законодательных актов по вопросам безопасности дорожного движения. Документ предусматривает ужесточение наказаний за нарушения ПДД, новые правила регистрации транспортных средств и порядок лишения права управления.

Главные изменения в Уголовном кодексе:

  • В качестве дополнительных наказаний суд сможет применять лишение государственных наград и званий, конфискацию имущества, выдворение из страны, а также лишение права управления транспортными средствами.
  • Введена отдельная статья 631, регулирующая порядок лишения права управления: срок — от 1 до 12 лет, изъятие удостоверения и хранение его в уполномоченном органе. Исключение составляют лица с инвалидностью, за исключением управления в состоянии опьянения или оставления места ДТП.
  • Статья 312 теперь детализирует наказания:
  1. Нарушение ПДД, повлекшее легкий вред здоровью, — штраф 20 тысяч —50 тысяч сомов и лишение права управления до двух лет.
  2. Тяжкий вред здоровью — штраф 100 тысяч —200 тысяч сомов или лишение свободы до пяти лет с лишением права управления до двух лет.
  3. Нарушения в состоянии опьянения — лишение свободы 5–7 лет с лишением прав на такой же срок.
  4. Смерть одного человека по неосторожности — лишение свободы 5–8 лет, двух и более — 8–10 лет, с лишением права управления и запретом занимать должности на срок от 2 до 8 лет.

Если смерть наступила в состоянии опьянения — срок лишения права управления и лишения свободы увеличивается до 10–12 лет.

из проекта закона ПДД

Изменения в Кодексе о правонарушениях:

  • Управление транспортом без права управления — штраф 15 тысяч сомов, без обязательного страхования — 30 тысяч сомов для физлиц, 130 тысяч сомов для юрлиц;
  • Нарушение ПДД с причинением легкого ущерба — 10 тысяч —55 тысяч сомов, оставление места ДТП без признаков уголовного деяния — лишение прав на 6 месяцев или штраф 20 тысяч сомов, если управление осуществлялось без прав;
  • Введен порядок временного изъятия удостоверения и выдачи временного документа для продолжения управления, а также регламентирована пересдача квалификационных экзаменов;
  • Уточнен порядок применения автоматизированных средств фото- и видеофиксации с обязательной установкой дорожных знаков.

Новые правила регистрации и управления транспортом:

  • Все механические транспортные средства, самоходные машины и техника подлежат обязательной регистрации в течение 10 рабочих дней с момента приобретения;
  • Регистрация запрещается при наличии задолженностей по штрафам, отсутствия технического осмотра, поддельных документов или розыска ТС;
  • Подробно прописаны категории транспортных средств и минимальный возраст для управления:
  1. Легковые автомобили категории «В» — с 17 лет, троллейбусы — с 21 года.
  2. Мопеды, легкие мотоциклы — с 16 лет.
  3. Автобусы и крупные грузовики — с 21 года и обязательным стажем от 3–4 лет.
  • Задолженность по штрафам теперь может стать основанием для отказа в выдаче удостоверения.

Исполнение наказаний:

  • лишение прав осуществляется через изъятие удостоверения и внесение данных в электронную базу «Тундук»;
  • судебные решения направляются в Единый реестр правонарушений, что позволит отслеживать исполнение наказаний.
