3 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-19.00 — микрорайон «Учкун» (улицы Мырзаке, Аксы, Чымындык, Уч-Тулга, Мин-Булак, проспект Чуй, дома № 1-5);

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Бугу-Эне, Биримдик), улица Московская, дом № 100, отрезки улиц Пишпекской, Мозолева, Кумарыкской, село Маевка (улицы Восточная, Скворцова, Молодая Гвардия, Октябрьская, Курманалиева, Садовая), улица Лумумбы, дом № 155;

8.00-17.00 — село Пригородное (улицы Юбилейная, Островского, Горького, Первомайская, Маяковского, Садовая, Космонавтов, Береговая, Широкая, 8 Марта, Марата, Дорожная, Гагарина, Сибирская, Арсланбаб, Строительная, Лесная, Новая, Ынтымак, Нижняя, Ленская — БЧК);

9.00-13.00 — жилмассив «Бакай-Ата 9» (улицы Ак-Талаа, Чыйырды);

13.00-17.00 — жилмассив «Дордой».

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кара-Жыгач (улица Шопокова), Чон-Таш (улицы Достук, Токтогула, Байгуту, Сарукеева, Западная, Чокморова), Ленинское (улицы Проектируемая, Кубат, Центральная), Лебединовка (улицы Тянь-Шаньская, Северная, Ошская, Родниковая, Узгенская, Боконбаева, Нарынская, микрорайон «Учкун», улица Манас), Васильевка (улица Комсомольская, переулок Почтовый, улицы Октябрьская, Верхняя, Солто-Ата), Заречное (улица Юбилейная, переулок Аламединский, улицы Ала-Арчинская, Набережная, Таласская, Сокулукская, Заречная, жилмассив «3,5 га», улица Садовая), Сарбан (улицы Тогуз-Булак, Адигине), Джал (улицы Интернациональная, 60 лет СССР, Лагерь, Проектируемая);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — Кара-Балта (улицы Макаренко, Береговая), села Алексеевка (улицы Космонавтов, Школьная, Чапаева, Гречко, Мира, Жукова, Калинина, Первомайская, Луговая, Центральная, Лермонтова, Новостройка, Ватутина, Фрунзе), Орто-Суу, Буденовка, Суусамыр;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Кичи-Кемин (улица Осмонова), Кашкелен (улица Сматова), город Орловка (улица Кудряшова);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Милянфан (улица Ленина), Туз (улица Октябрьская);

10.00-16.00 — село Бирдик (улица Аламанова);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Темен-Суу (улица Красноармейская), Беловодское (улица Ленина);

9.00-18.00 — села Бала-Айылчи, Беш-Терек, Садовое (улицы 1 Мая, Ситникова, Энгельса, Комсомольская, Мирошниченко, Шевченко);

10.00-13.00 — села Бала-Айылчи, Кепер-Арык, Чон-Арык, Мураке, Темен-Суу, Ак-Башат;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдовар (улицы Советская, Ленина, Мичурина, Комсомольская, Чапаева, Скупченко, Смаилова, Подгорная, Калинина, Навои, Пограничная, Ленина, Октябрьская, Молодежная, Первомайская, переулки Школьный, Кузнечный, Фабричный, Ворошилова, Колхозный, скважина);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (улица Проектируемая), жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Ак-Сай, Жаштык, Орто-Азия, Достук, Арашан, Боз-Булун, Ак-Булун, Ак-Кайын, Алмалуу, Арчалуу-Тор, Кол-Тор, Мин-Булак, Салкын-Тор, Тунук, скважина, Советская, Баетова, Фрунзе, Учительская, Гоголя, Ала-Арчинская, Комсомольская, Кирова, Дмитриева, Ворошилова), «Ала-Тоо», «ТЭЦ-2» (улицы Т.Баатыра, Эгизбаев, Усубалиева, Ынтымак, Тынчтык, Арчалуу, Достук, Бир-Бол, Чокморова, Чингиза Айтматова, Ажыматова, Идирис-Ата, Келечек, Коко-Мерен, Мурас, Тайлак, Ырыскы, Байтика Баатыра, Ала-Арчинская, Досиева, Жакшылык, Биримдик, Белек, Ак-Сай, Алмаз, Арчалуу-Тор, Ак-Жол, Аксы, Тилектеги, Ынтымак, Базаралы, Кетмен-Тобо, Кут-Ордо, Кызыл-Эмгек, Алтын-Бешик, Талас, Ак-Буура, Ак-Тал, Биримдик, Ийгилик, Гулматов, Жолдубаев, Анаралы-Ата, Арашан, Береке, Машрака, Сонун, Медер, Жакшылык, Жаштык, Абдыкыяз, Сагын, Лавровых, Эне-Сай, Керме-Тоо, Гоголя, Фрунзе, Кызыл-Жар, Деповская, Сон-Кол, Школьная, Баетова, Степная, Мектеп, Актилек, Нур, Акиш уулу Темирбека, Маматемин-Ата, Ийгилик, МТФ-2, Кыргызстан, Адилет, Абшыр-Ата, Сулайман-Тоо, Тасма, Хан-Тенири, Эргеш-Ата, Алтын-Казык, Жетиген, Арсланбап, Ак-Шоола, Баян, Доолот, Крупской, Садовая, Свердлова, Сары-Озон), села Асылбаш (улица Шопокова), Кун-Туу (улицы Сон-Куль, Чуй, Достук), Достук, Калтар, Орок (улицы Проектируемая, Орокская, Раманкула, Коновалова, Багорная, Кавказская, 2-я Кавказская, Шарбашатская, Новая, Молодежная, Мотукеева, Мустафа), Кашка-Баш (улицы Садовая, Арыкбаева Аширбека, Исманова, Новостройка, Виноградная, Проектируемая), Селекционное (улицы Проектируемая, Достук, Ала-Арчинская, Ала-Арча, Селекционная, Плодоовощная, Новая, Чолпон-Ата), Сокулук (улицы Линейная, Келечек, Свободы, Жанылык, Фрунзе, 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Степная, Правды, Индустриальная, Новая, Мельничная, Труда, Белинского, Карагачевая, Молодежная, Советская, Спортивная, Северная, Ключевая, Калинина, переулки Новый, Карагачевый);

9.30-14.00 — село Джаны-Джер (улицы Молодая Гвардия, Новая, Мичурина, Жукова, Правды, Спортивная, Лесная, Больничная, переулок Лесной, микрорайон «Изакеева», улицы Северная, Апасова, Детсад, Оторова, Шопокова, Бектоо, Садовая, Свободы, Строительная, переулок Северный, улицы Пионерская, Фрунзе, Зеленая Балка, Школьная, МТФ 2А), поселок Западный (улицы Молодая Гвардия, Октября, Парковая, Гасангусенова, Рамазана);

9.30-17.00 — село Садовое (улицы Советская, Южная, Гагарина, Матросова, 50 лет Октября, Полевая, Садовая), поселок Северный (улицы Панфилова, Киргизская, Советская, Калинина, Почтовая, Пушкина, Заводская, Степная, Октябрьская);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Калиновка (улицы Садовая, Октябрьская, Ленина), Он бир-Жылга (улица Кок-Каптал), город Токмак (3-й микрорайон, дом № 3, улицы Дунларова, Трясина, Пушкина, Пионерская, Интернациональная, Татарская);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Советское (улица Советская, переулок Восточный, улицы Комплексная, Восточная);

9.00-18.00 — села Гидростроитель, Дружба, Чолпон (улица Орозалиева).

3 Нарынская область Нарынская область

9.00-17.00 — Нарын (спец. ПМК), села Кара Жылга (кошары), Кырчын;

9.00-20.00 — село Озгоруш;

9.00-18.00 — села Кум-Добо, Бугучу, Ак-Жар;

10.00-18.00 — Казарман.

4 Таласская область Таласская область