Как в Бишкеке регулируют электросамокаты: правила, штрафы и безопасность

Генеральный директор ОАО «Кикшеринг Центральная Азия» Бактияр Кожокеев в интервью 24.kg рассказал, нужны ли права для управления электросамокатом, обязательно ли надевать шлем во время поездки и какие меры ждут нарушителей правил.

— Какие правила уже точно действуют для электросамокатов после апрельского решения кабмина?

— В апреле 2025 года кабмин Кыргызстана утвердил порядок работы сервисов аренды электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Базовые правила закрепили на государственном уровне, а детали поручили разрабатывать мэрии.

Cегодня для управления электросамокатом действует простая логика: если есть велодорожка — ехать нужно по ней, если велодорожки нет, можно по краю тротуара, но всегда отдавая приоритет пешеходам. Если нет ни велодорожки, ни тротуара, допускается движение по правому краю проезжей части, но ехать нужно строго по правилам ПДД.

— Нужно ли надевать шлем? Есть ли штрафы за его отсутствие?

— Обязательного требования носить шлем пока нет, поэтому и штрафов за его отсутствие тоже не предусмотрено. Однако это вопрос личной безопасности, и шлем лучше использовать всегда. Отдельно обсуждается идея ввести категорию водительских прав «АМ» для электросамокатов, но пока это только дискуссия. Сейчас в Кыргызстане регистрируются мототранспортные средства с двигателем от 50 кубических сантиметров, скоростью выше 50 километров в час или электродвигателем мощнее 10 киловатт. Новый законопроект предлагает снизить порог мощности до 4 киловатт и ввести категорию водительских прав «АМ» для маломощных средств индивидуальной мобильности, управлять которыми можно будет с 14 лет. При этом мощность двигателя электросамокатов составляет 0,24 киловатта, то есть они не подпадают под данную категорию.

— Как сейчас контролируется выполнение правил — кто отвечает за проверку?

Читайте по теме Опасный транспорт: в Бишкеке массово штрафуют самокатчиков

— Контроль за соблюдением правил ведут и сами сервисы, и город вместе с Патрульной службой. Так, во время недавнего рейда в Бишкеке больше 500 человек оштрафовали за нарушение ПДД, штраф составляет 1 тысячу сомов. У самих компаний тоже есть внутренние штрафы — от 500 до 100 тысяч сомов. Только за этот год они применялись более 5 тысяч раз.

— Как самокаты влияют на дорожную ситуацию в Бишкеке?

— Электросамокаты уже заметно влияют на транспортную ситуацию. Ежедневно в Бишкеке на них передвигаются более 5 тысяч человек, а один самокат в среднем сокращает выбросы углекислого газа на полтонны в год. Конфликты на дорогах случаются, но культура пользования новым видом транспорта формируется постепенно. Здесь важно участие всех сторон — и компаний, и города, и самих горожан.

Вопрос пользы и вреда самокатов в городе остается актуальным. Одни говорят, что это довольно опасный вид транспорта, который травмирует пешеходов, другие утверждают, что самокаты отлично выручают во время пробок на дорогах. Ранее петицию о полном запрете электросамокатов в Бишкеке подписали 3 тысячи 708 горожан. Будут ли власти предпринимать какие-то шаги на уровне законодательства, пока не известно.