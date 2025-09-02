09:48
USD 87.39
EUR 102.55
RUB 1.08
Общество

Каждый четвертый ребенок в Кыргызстане посещает детсад

На начало 2024/2025 учебного года в вузах Кыргызстана обучалось 231,2 тысячи студентов. Из них 126 тысяч 150 — женщины и 105 тысяч 89 — мужчины. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

По его данным, в 2024 году вузы страны выпустили свыше 41 тысячи специалистов. Всего в республике действуют 57 высших учебных заведений, из которых 41 — государственные и 16 — негосударственные.

Особое внимание уделяется и дошкольному образованию. Каждый четвертый ребенок в Кыргызстане посещает детский сад — это 32,3 процента детей. При этом на 100 мест в детсадах приходится 113 детей, а на одного воспитателя — 22 ребенка.

В детских садах воспитываются 752 тысячи 521 девочка и 779 тысяч 112 мальчиков. В целом дошкольное образование получают 1,54 миллиона детей.

Начальное профессиональное образование получают преимущественно мальчики — 19 тысяч 155 против 9 тысяч 197 девочек. А среднее профессиональное образование выбирают в основном девушки — их доля достигает 58 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341832/
просмотров: 181
Версия для печати
Материалы по теме
Туризм в Кыргызстане: рост числа отдыхающих при падении иностранных инвестиций
КР и РФ создают единое образовательное пространство: языки, ИИ и стандарты
Департамент образования Бишкека прокомментировал объединение школ № 14 и 37
Цифровизация освободит учителей от бумажной нагрузки, считают в Минпросвещения
Бороться с «мертвыми душами» среди учащихся и педагогов помогает цифровизация
На форуме в Оше определят стратегические направления развития образования в КР
Гранты для вузов Кыргызстана. Срок приема заявок продлен до 21 августа
В Кыргызстане чаще квалификацию повышают учителя школ, чем преподаватели вузов
Россия и Кыргызстан отмечают 155-летие сотрудничества в сфере образования
Не все медработники в КР могут с первого раза справиться с аттестацией
Популярные новости
Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности
Будьте осторожны! В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области ожидается сильный ветер Будьте осторожны! В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
Переход на&nbsp;12-летку. А&nbsp;сколько детей у&nbsp;вас в&nbsp;классе? Опрос Переход на 12-летку. А сколько детей у вас в классе? Опрос
В&nbsp;Бишкеке открыли четыре промышленных предприятия В Бишкеке открыли четыре промышленных предприятия
Бизнес
KICB объявляет о&nbsp;старте акции на&nbsp;миллион сомов KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
Ноль процентов на&nbsp;бизнес-переводы (клиринг и&nbsp;гросс) для&nbsp;ИП через Bakai Business Ноль процентов на бизнес-переводы (клиринг и гросс) для ИП через Bakai Business
В&nbsp;Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA В Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA
MBANK поздравляет с&nbsp;Днем знаний: 200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэки на&nbsp;MJunior MBANK поздравляет с Днем знаний: 200 сомов в подарок и кешбэки на MJunior
2 сентября, вторник
09:38
В Кыргызской профессиональной футбольной лиге новый исполнительный директор В Кыргызской профессиональной футбольной лиге новый исп...
09:34
Будьте бдительны. О причинах потребления наркотиков рассказали медики
09:30
KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
09:25
Сом укрепился к доллару, рублю и юаню. Курс валют на 2 сентября
09:20
Каждый четвертый ребенок в Кыргызстане посещает детсад