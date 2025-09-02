Каждый четвертый ребенок в Кыргызстане посещает детсад

На начало 2024/2025 учебного года в вузах Кыргызстана обучалось 231,2 тысячи студентов. Из них 126 тысяч 150 — женщины и 105 тысяч 89 — мужчины. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

По его данным, в 2024 году вузы страны выпустили свыше 41 тысячи специалистов. Всего в республике действуют 57 высших учебных заведений, из которых 41 — государственные и 16 — негосударственные.

Особое внимание уделяется и дошкольному образованию. Каждый четвертый ребенок в Кыргызстане посещает детский сад — это 32,3 процента детей. При этом на 100 мест в детсадах приходится 113 детей, а на одного воспитателя — 22 ребенка.

В детских садах воспитываются 752 тысячи 521 девочка и 779 тысяч 112 мальчиков. В целом дошкольное образование получают 1,54 миллиона детей.

Начальное профессиональное образование получают преимущественно мальчики — 19 тысяч 155 против 9 тысяч 197 девочек. А среднее профессиональное образование выбирают в основном девушки — их доля достигает 58 процентов.