Экс-мэр Балыкчи поздравил кыргызстанцев с Днем независимости из Алтая

Экс-мэр Балыкчи Султан Кермалиев, находясь в Республике Алтай, дал интервью российскому телеканалу, где поздравил кыргызстанцев с Днем независимости.

«Уважаемые соотечественники, поздравляю вас с одним из самых важных праздников нашей страны — Днем независимости Кыргызской Республики! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, мира и спокойствия! Пусть независимый Кыргызстан процветает, а наш народ живет в единстве, согласии и счастье!» — добавил он.

Напомним, Султан Кермалиев назначен мэром Балыкчи 1 июля 2025 года, в должности пробыл 14 дней. За короткое время быстро набрал популярность в социальных сетях благодаря своим высказываниям. Кроме того, является одним из авторов скульптур Зевса и Посейдона на пляже Green City в Балыкчи, которые вызвали общественный резонанс.