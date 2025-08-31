12:12
USD 87.39
EUR 102.05
RUB 1.09
Общество

Экс-мэр Балыкчи поздравил кыргызстанцев с Днем независимости из Алтая

Экс-мэр Балыкчи Султан Кермалиев, находясь в Республике Алтай, дал интервью российскому телеканалу, где поздравил кыргызстанцев с Днем независимости.

«Уважаемые соотечественники, поздравляю вас с одним из самых важных праздников нашей страны — Днем независимости Кыргызской Республики! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, мира и спокойствия! Пусть независимый Кыргызстан процветает, а наш народ живет в единстве, согласии и счастье!» — добавил он.

Напомним, Султан Кермалиев назначен мэром Балыкчи 1 июля 2025 года, в должности пробыл 14 дней. За короткое время быстро набрал популярность в социальных сетях благодаря своим высказываниям. Кроме того, является одним из авторов скульптур Зевса и Посейдона на пляже Green City в Балыкчи, которые вызвали общественный резонанс.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341647/
просмотров: 534
Версия для печати
Материалы по теме
Проводника поезда Бишкек — Балыкчи уволили за грубое обращение с иностранкой
Пиарщик, трудяга, филантроп. Какую работу проделал мэр Оша за семь месяцев
В Балыкчи подрядчик уложил тонкий слой асфальта. С ним разорвали контракт
Мэр Оша обещал финансово помогать двухлетней брошенной девочке
В Балыкчи в ходе операции «Арсенал» были изъяты оружие и рога диких животных
В Балыкчи вырубают деревья. В мэрии обещают обновить озеленение
Мэру Оша показали детский сад, построенный 124 года назад
О масштабных преобразованиях в Балыкчи рассказал Дайырбек Орунбеков
Мэра и вице-мэра Бишкека на дороге остановили для разборок
Руководители Ошской городской прокуратуры и суда получили автомобили от мэра
Популярные новости
В&nbsp;колонии &#8470;&nbsp;16&nbsp;в Беловодском 300 осужденных обеспечили работой В колонии № 16 в Беловодском 300 осужденных обеспечили работой
Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности
Военные дроны привлекали для спасения Натальи Наговициной Военные дроны привлекали для спасения Натальи Наговициной
Последствия селя в&nbsp;Абшыр-Ате. За&nbsp;миллионный ущерб ответит &laquo;маленький человек&raquo; Последствия селя в Абшыр-Ате. За миллионный ущерб ответит «маленький человек»
Бизнес
Жители соседних домов поблагодарили N-Group за&nbsp;оперативную работу Жители соседних домов поблагодарили N-Group за оперативную работу
KOICA провела семинар на&nbsp;тему &laquo;Умное сельское хозяйство и&nbsp;изменение климата&raquo; KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство и изменение климата»
MegaPay удваивает кешбэк в&nbsp;честь Дня независимости Кыргызстана MegaPay удваивает кешбэк в честь Дня независимости Кыргызстана
&laquo;Элдик Банку&raquo; присвоен кредитный рейтинг &laquo;B+&raquo; от&nbsp;S&amp;P Global Ratings «Элдик Банку» присвоен кредитный рейтинг «B+» от S&P Global Ratings
31 августа, воскресенье
11:50
День независимости в Джалал-Абаде. Люди оставили на площади тонны мусора День независимости в Джалал-Абаде. Люди оставили на пло...
11:37
В Перми мошенники выдавали себя за кыргызстанцев, чтобы открыть в банке счета
11:32
Экс-мэр Балыкчи поздравил кыргызстанцев с Днем независимости из Алтая
11:03
Председательство в Шанхайской организации сотрудничества перейдет к Кыргызстану
10:47
Как в Джалал-Абаде отметили 34-ю годовщину независимости. Фоторепортаж