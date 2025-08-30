Школы, жилой комплекс и футбольный клуб. Что открыл Садыр Жапаров в Джалал-Абаде

Президент Садыр Жапаров с рабочим визитом прибыл в Джалал-Абад в канун празднования Дня независимости Кыргызской Республики. В рамках своего визита он посетил ряд новых объектов.

Новая школа в селе Мин-Орук

Рано утром глава государства открыл новую школу имени Нышанбая Алыкулова в селе Мин-Орук Джалал-Абадской области. Ранее здание состояло из двух корпусов. В 1890 году одно из зданий было построено как помещение, рассчитанное на 10 комнат. С 1928-го оно переоборудовано и использовалось как школа на 10 классных комнат.

В ходе обследования установлено, что за годы эксплуатации строительные материалы значительно обветшали: фундамент дал просадку, а на основных стенах появились трещины. В связи с этим приняли решение построить новое здание школы.

В своей речи во время открытия Садыр Жапаров заявил, что вчера, к 34-й годовщине независимости, открыты и переданы в эксплуатацию 100 социальных объектов, в том числе и образовательные учреждения. Кроме того, в рамках цифровизации образования закуплена компьютерная техника — подготовлено и распределено среди учителей более 27 тысяч ноутбуков.

Областная художественная школа-интернат

Далее президент принял участие в открытии новой областной художественной школы-интерната, прежнее здание которой построили в 1906-м. Последние годы оно находилось в аварийном состоянии, не пригодном для эксплуатации. Строительство нового здания началось в конце 2024 года. Проект предусматривает возведение учебного корпуса на 100 ученических мест. Трехэтажное здание состоит из четырех блоков.

Садыр Жапаров осмотрел современные кабинеты, оборудованные мастерские, художественную галерею и комфортное общежитие. Министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева рассказала ему, что в учебном заведении основное внимание уделяют развитию художественного вкуса учащихся и профессиональной ориентации в сфере изобразительного искусства.

Выпускники школы продолжат обучение по выбранным направлениям в Национальной художественной академии, осваивая такие профессии, как живописец, скульптор, дизайнер-архитектор, графический дизайнер, искусствовед, дизайнер костюмов и керамист.

В ФК «Мурас Юнайтед» поиграл с детьми

Не обошел стороной глава государства и новое здание тренировочного комплекса футбольного клуба «Мурас Юнайтед», расположенного в самом Джалал-Абаде. Он объединяет современные спортивные и учебно-бытовые объекты, необходимые для подготовки спортсменов. Там предусмотрены тренировочные и жилые помещения, раздевалки, бассейн, тренажерный зал, а также трибуна для зрителей и гибридное футбольное поле.

Тренировочный комплекс занимает площадь почти 2 гектара и оснащен системой освещения, что позволяет проводить тренировки и матчи в вечернее время. Садыр Жапаров ознакомился с условиями комплекса, осмотрел инфраструктуру и вместе с юными футболистами вышел на поле, где пробил пенальти и сделал совместное фото на память.

Открытие жилого комплекса «Асман Резиденс-2» от ГИК и вручение ключей

Садыр Жапаров ознакомился с завершением строительства жилого комплекса «Асман Резиденс-3» на улице Жени-Жок. Строительство девятиэтажного дома из 135 квартир началось в марте 2024 года. В подвале предусмотрены кладовые и парковочная зона. Фасад здания выполнен из желтого камня и керамогранита. Территория жилого комплекса озеленена и благоустроена.

Далее президент открыл жилой комплекс «Асман Резиденс-2», где в своей речи подчеркнул, что развитие страны, начатое с регионов, является основой государственной политики. Сейчас особое внимание уделено равномерному развитию всех семи областей Кыргызстана. При этом особое значение имеет обеспечение доступным жильем местных жителей как одно из самых эффективных направлений развития регионов.

«В жизни кыргызского народа обретение жилья всегда было одним из самых больших благ. Особенно радостно, что новоселье наших граждан совпадает с 34-й годовщиной независимости республики. Это делает сегодняшний день особенно памятным и значимым», — сказал Садыр Жапаров.

Жилой комплекс состоит из пяти девятиэтажных блоков и включает в себя 450 квартир. На территории также предусмотрены детская и воркаут-площадки, надземная и подземная парковки. Глава государства напомнил, что до этого в рамках жилищной программы первыми введены в эксплуатацию жилой комплекс «Асман Резиденс-1» в Джалал-Абаде и «Асман Резиденс-5» в Сузакском районе. Кроме того, на сегодня по всей стране строят более 70 тысяч квартир, из них свыше 13 тысяч — в Джалал-Абадской области.

После официальной части открытия жилого комплекса Садыр Жапаров вручил ключи очередникам и осмотрел квартиры.

Здание Академии бокса и мастер-класс от Николая Валуева

Президент посетил со своей делегацией новое здание Академии бокса. Среди гостей были глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и мировая звезда бокса, бывший чемпион мира в тяжелом весе, а ныне депутат Государственной думы России Николай Валуев.

Спортивный объект включает три боксерских зала, административное здание, современный спортзал на 300 мест, а также общежитие на 27 мест. Академия обеспечивает комфортные условия для подготовки спортсменов и проведения соревнований различного уровня. Строительство осуществлено по заказу мэрии Джалал-Абада. Финансирование полностью произведено из республиканского бюджета, общая стоимость проекта — 192 миллиона сомов.

Садыр Жапаров осмотрел спортивные залы, пообщался с юными боксерами, тренерами, подписал именные боксерские перчатки и сделал совместное фото. Ну а Николай Валуев провел мастер-класс для воспитанников, которые были рады увидеть мировую звезду бокса.

Школа, обучающая по программе Кембриджа

Финальным объектом на сегодня стала школа, в которой детей обучают по международным стандартам Кембриджа. Это современный международный образовательный центр в Джалал-Абаде, рассчитанный на 670 ученических мест. Они могут посещать широкий спектр кружков и секций, таких как робототехника, научные лаборатории, проекты в сфере информационно-коммуникационных технологий, гончарное дело, инструментальная музыка, футбол, баскетбол и социальные проекты.

В школе работает международный преподавательский состав. Учителя ежегодно проходят повышение квалификации, а ученики получают индивидуальное сопровождение и вовлекаются в англоязычную среду.