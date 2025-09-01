В Бишкеке 1 сентября переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +27 градусов.

Сегодня в Кыргызстане рабочий день.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик», улицы Тыныстанова, 189/1, жилмассив «Ак Орго» (улица Алыкулова), отрезки улиц Табалдиева, Джаманбаева, улица Урицкого, 32/1, село Нижняя Ала-Арча (улицы Юбилейная, Мраморная, МТФ), жилмассив «Ак-Босого» (Чуй-2, Чуй-14 — Чуй-36, Чуй-54 — Чуй-62), улицы Профессора Зимы, Боровской, Саадаева, Тоголока Молдо;

8.00-17.00 — село Пригородное (улицы Юбилейная, Островского, Горького, Первомайская, Маяковского, Садовая, Космонавтов, Береговая, Широкая, 8 Марта, Марата, Дорожная, Гагарина, Сибирская, Арсланбаб, Строительная, Лесная, Новая, Ынтымак, Нижняя, Ленская-БЧК);

9.00-13.00 — отрезки переулка Талды-Суйского, улиц Бурулдайской, Джалал-Абадской, Базар-Коргонской;

10.00-17.00 — село Маевка (переулок Садовый, улицы Курманалиева, Молодая Гвардия, Садовая);

13.30-17.00 — жилмассив «Жениш» (улицы Молдокунова, Пригородная-3, Боталиева-2).

Памятные даты

День знаний

1 сентября — праздник начала нового учебного года во многих странах.

Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой торжественностью встречают в учебных заведениях первоклассников.

День нефтяника

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (День нефтяника), отмечаемый ежегодно в первое воскресенье сентября, — это профессиональный праздник представителей разнообразных газовых и нефтяных специальностей: геологов и буровиков, разработчиков и строителей, транспортников, технологов; всех тех, кто связал свою судьбу с нефтяной и газовой промышленностью.

Труд сообщества людей всех этих профессий невероятно важен. От деятельности нефтяной, газовой и топливной промышленности зависят бесперебойность работы всех отраслей народного хозяйства и комфортность жизни граждан.

Появилась передача «Спокойной ночи, малыши!»

В СССР 1 сентября 1964 года на телеэкранах появилась передача «Спокойной ночи, малыши!»

В создании программы принимали участие Александр Курляндский, Эдуард Успенский, Роман Сеф и другие. Создатели программы долго спорили о названии. Вариантов было несколько: «Вечерняя сказка», «Спокойной ночи», «Сказка на ночь», «В гостях у волшебного человечка Тик-Так». Но накануне первого эфира у программы нашлось название: «Спокойной ночи, малыши!»

Первые выпуски исполнены в виде картинок с закадровым текстом. Затем появились кукольные спектакли и небольшие пьесы, в которых играли артисты МХАТ и Театра сатиры. В кукольных спектаклях действовали Буратино и заяц Тепа (первые герои передачи), куклы Шустрик и Мямлик.

Позднее появились другие кукольные персонажи — пес Филя, зайка Степашка, поросенок Хрюша, ворона Каркуша, кот Цап Царапыч, ежик Чучуня, мальчик Ерошка и другие.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Исабек Исаков

Родился 1 сентября 1933 года в совхозе «Тендик» Нарынской области. Заслуженный деятель культуры КР, поэт, писатель и журналист.

Сборник первых произведений «Ороз менен короз» издан в 1959-м, посвящен детской аудитории. В 1960 году выходит сборник рассказов «Турсундун тамашасы». На русском языке творчество мастера представлено книгами «Песня о земле», «Путь жизни», «Светлый путь», «Дорога жизни», «Юные годы» и другими.

Его произведения переведены на русский, украинский, казахский, узбекский, таджикский, эстонский, азербайджанский и другие языки. На многие стихи разными авторами созданы музыкальные произведения.

Исабек Исаков является одним из известных переводчиков.

Видное место в его творческой жизни занимала журналистика. Автор многих очерков, публицистических статей и материалов.

В 1959-м избран членом Союза журналистов СССР, в 1963 году — членом Союза писателей СССР.

Умер 27 декабря 2014-го.

