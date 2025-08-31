01:13
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

 Бишкеке 31 августа переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +25 градусов.

24.kg поздравляет всех с Днем независимости.

У кого намечается той

Латиф Сейфаддин оглы Гандилов

Родился 31 августа 1957 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане.

Памятные даты

День независимости Кыргызстана

В этот день в 1991 году внеочередная сессия Верховного Совета Республики Кыргызстан приняла постановление о Декларации о государственной независимости. Согласно этому историческому акту, Кыргызстан объявлен независимым, суверенным, демократическим государством.

Кыргызстан заявил о своей приверженности общепризнанным принципам международного права, дружбы и сотрудничества между народами, неуклонном соблюдении ранее принятых на себя обязательств. В декларации содержался призыв к парламентам союзных республик и стран мирового сообщества признать независимость Кыргызстана.

День работника угольной промышленности Кыргызстана

В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают мужественные люди, чей нелегкий труд — залог успешного развития экономики.

Профессиональный праздник День работника угольной промышленности Кыргызстана (День шахтера) установлен в Кыргызстане 4 августа 1995 года.

Кыргызстан имеет ограниченные ресурсы нефти и газа, и уголь является основным топливом.

Угольная отрасль — составная часть промышленности Кыргызстана, включающая комплекс организационных, технических и технологических процессов, связанных с поиском, разведкой, хранением, переработкой, транспортировкой и продажей угля и продуктов его переработки. К настоящему времени известно около 70 месторождений и углепроявлений.

Утвержден план Пишпека

ЦГА КФФД КР
Фото ЦГА КФФД КР. Дом в старом Пишпеке, принадлежавший уездному начальнику Заргиницкову, 1909 год

Cегодня исполняется 140 лет с того дня, как официально утвердили План проектного расположения вновь предполагаемого города Пишпека.

В 1878 году в Пишпек решили перенести из Токмака уездную столицу. Поэтому и разработали тот план. Из него следовало, что город должен быть с застройками европейского типа. Уличную сетку разбивали в шахматном порядке, это благоприятствовало устройству арычной сети и естественной вентиляции улиц.

Архивные фотографии города можно найти в материале журналистов 24.kg по ссылке.

День блога

Идея праздновать День блога появилась в 2005 году, когда активные пользователи LiveJournal усмотрели в слове blog цифры 3108. Поэтому и датой праздника установили 31 августа (31.08).

Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал, онлайн-дневник) — веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа.

Инициаторы Дня блога призывают посвятить его знакомству с товарищами из разных стран и с разными интересами. Для этого предлагается написать короткие рецензии о пяти разных блогах и 31 августа опубликовать эти записи у себя со ссылками на авторские страницы.

Люди, которые меняли мир

Родился генерал-полковник Леонид Ивашов

из интернета
Фото из интернета. Леонид Ивашов

Родился 31 августа 1943 года в совхозе имени Фрунзе Киргизской ССР. Российский военный и общественный деятель.

Выпускник Ташкентского высшего общевойскового командного училища имени Ленина и Военной академии имени Фрунзе. Командовал мотострелковой ротой в Группе советских войск в Германии и был замкомполка в Таманской дивизии. Возглавлял Секретариат министров обороны СССР Устинова и Соколова, управление делами Минобороны при министре Язове. В 1996-2001 годах был начальником Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ.

В декабре 2011-го выдвигался в кандидаты на пост президента России.

Специалист в области геополитики, конфликтологии, международных отношений, военной истории. Доктор исторических наук, профессор кафедры международной журналистики МГИМО, член Союза писателей РФ. Автор  научных книг и поэтических сборников.

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

