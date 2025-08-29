В Кыргызстане турфирмам без официальной аккредитации запрещено проводить умру

Все туристические компании, планирующие организовать малый хадж в Королевство Саудовская Аравия, теперь обязаны пройти аккредитацию в Духовном управлении мусульман Кыргызстана. Срок подачи документов установлен до 15 сентября. Компании, которые будут продолжать работу без аккредитации, могут быть привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства.

Решение о введении обязательной аккредитации связано с реализацией Закона Кыргызской Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» и приказом Национального агентства при президенте КР по делам религий и межэтнических отношений от 30 июля 2025 года. Аккредитация направлена на упорядочение деятельности туристических фирм, обеспечение безопасности паломников и повышение качества обслуживания во время организации умры.

Духовное управление напоминает, что все компании должны предоставить документы, подтверждающие регистрацию, опыт организации паломничества, наличие офиса, договоры с авиаперевозчиками и гостиницами, а также страховку паломников.

Особое внимание уделяется гарантиям отсутствия жалоб и нарушений в работе с паломниками.

Все представленные документы должны быть заверены печатью компании, иностранные — с нотариально заверенным переводом на кыргызский или русский язык.

Документы принимаются в главной мечети «Имам Сарахсий» по адресу: Бишкек, проспект Жибек Жолу, 264/3. Контактные телефоны: 0505204030, 0551204030.

Духовное управление мусульман Кыргызстана предупреждает: организация умры без аккредитации и без надлежащих документов считается нарушением закона и влечет ответственность по статье 142 Кодекса Кыргызской Республики об административных правонарушениях.