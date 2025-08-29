13:08
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Общество

В Кыргызстане турфирмам без официальной аккредитации запрещено проводить умру

Все туристические компании, планирующие организовать малый хадж в Королевство Саудовская Аравия, теперь обязаны пройти аккредитацию в Духовном управлении мусульман Кыргызстана. Срок подачи документов установлен до 15 сентября. Компании, которые будут продолжать работу без аккредитации, могут быть привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства.

Решение о введении обязательной аккредитации связано с реализацией Закона Кыргызской Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» и приказом Национального агентства при президенте КР по делам религий и межэтнических отношений от 30 июля 2025 года. Аккредитация направлена на упорядочение деятельности туристических фирм, обеспечение безопасности паломников и повышение качества обслуживания во время организации умры.

Духовное управление напоминает, что все компании должны предоставить документы, подтверждающие регистрацию, опыт организации паломничества, наличие офиса, договоры с авиаперевозчиками и гостиницами, а также страховку паломников.

Особое внимание уделяется гарантиям отсутствия жалоб и нарушений в работе с паломниками.

Все представленные документы должны быть заверены печатью компании, иностранные — с нотариально заверенным переводом на кыргызский или русский язык.

Документы принимаются в главной мечети «Имам Сарахсий» по адресу: Бишкек, проспект Жибек Жолу, 264/3. Контактные телефоны: 0505204030, 0551204030.

Духовное управление мусульман Кыргызстана предупреждает: организация умры без аккредитации и без надлежащих документов считается нарушением закона и влечет ответственность по статье 142 Кодекса Кыргызской Республики об административных правонарушениях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341447/
просмотров: 343
Версия для печати
Материалы по теме
У Кыргызстана есть все возможности стать Меккой для туристов — спикер
Нет грязной одежде, сну и болтовне: ДУМК напомнил о правилах поведения в мечетях
Вода из-под асфальта возле мечети. Горожанин заявил о равнодушии местной власти
В Узбекистане произошел взрыв в мечети
В городе Ош хотят построить новую центральную мечеть (эскизы)
В Сокулуке в мечети произошел крупный пожар
Малый хадж — 2025. Паломники должны получить вакцину от менингита
Задержали 16-летнюю мать младенца, которая оставила ребенка в мечети в Кызыл-Кие
В мечети Кызыл-Кии найден младенец: милиция выясняет обстоятельства
Строить мечети в Кыргызстане будут только с согласования с госорганами
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Возвращение Асмана: в&nbsp;сети показали масштабный макет города будущего Возвращение Асмана: в сети показали масштабный макет города будущего
В&nbsp;Германии учительница ушла на&nbsp;больничный 16&nbsp;лет назад с&nbsp;сохранением зарплаты В Германии учительница ушла на больничный 16 лет назад с сохранением зарплаты
Бизнес
Опасность на&nbsp;дорогах: как избежать штрафа за&nbsp;отсутствие ОСАГО? Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?
&laquo;Элдик Банк&raquo; готовится к&nbsp;дебютному выпуску еврооблигаций «Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
В&nbsp;ТРЦ &laquo;Дордой Плаза&raquo; открыли новый ресторан KFC В ТРЦ «Дордой Плаза» открыли новый ресторан KFC
Почему важно заботиться о&nbsp;сердце и&nbsp;сосудах после&nbsp;40? Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?
29 августа, пятница
13:06
У Кыргызстана есть все возможности стать Меккой для туристов — спикер У Кыргызстана есть все возможности стать Меккой для тур...
13:00
Бишкек укрепляет систему водоснабжения: создан новый департамент
12:48
Скандал в Вашингтоне. Управляющая ФРС подала в суд на Дональда Трампа
12:30
В Бишкеке создали фонд для спасения парков: деньги пойдут на озеленение и отдых
12:24
В Кыргызстане турфирмам без официальной аккредитации запрещено проводить умру